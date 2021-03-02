В Виннице из-за вспышки коронавируса школы перевели на "дистанционку"

В Виннице из-за вспышки коронавируса закрыли школы / УНИАН

В Винницкой области резкий рост случаев заболеваемости коронавирусом привел к тому, что местные власти второй раз за неделю пошли на усиление карантина. Как сообщают в Винницкой облгосадминистрации, со среды, 3 марта, все школы закроют, а учеников отправят на дистанционное обучение.

Кроме того, во всех медучреждениях Винницы и области запрещено проведение плановых операций и госпитализаций.

"Принято решение рекомендовать органам управления образованием территориальных громад, владельцам/учредителям совместно с руководителями учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического - за исключением Высшего профессионального училища Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности), профессионального предвысшего, высшего и внешкольного образования всех типов и форм собственности перевести на дистанционную форму обучения 1-4 классы учреждений общего среднего образования с 3 марта 2021 года", ‒ заявили чиновники.

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