УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Виннице из-за вспышки коронавируса школы перевели на "дистанционку"

2 марта 2021, 12:18
Прослушать новость
Остановить

После Прикарпатья, Буковины и Житомирщины вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована и в Виннице, и в Винницкой области - власти приняли меры.

Школа
В Виннице из-за вспышки коронавируса закрыли школы / УНИАН

В Винницкой области резкий рост случаев заболеваемости коронавирусом привел к тому, что местные власти второй раз за неделю пошли на усиление карантина. Как сообщают в Винницкой облгосадминистрации, со среды, 3 марта, все школы закроют, а учеников отправят на дистанционное обучение.

Кроме того, во всех медучреждениях Винницы и области запрещено проведение плановых операций и госпитализаций.

"Принято решение рекомендовать органам управления образованием территориальных громад, владельцам/учредителям совместно с руководителями учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического - за исключением Высшего профессионального училища Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности), профессионального предвысшего, высшего и внешкольного образования всех типов и форм собственности перевести на дистанционную форму обучения 1-4 классы учреждений общего среднего образования с 3 марта 2021 года", ‒ заявили чиновники.

Читайте такжеВ Украине запретили пассажирские перевозки в регионах красной зоны

Напомним, ранее сообщалось:

  • В среду, 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • Министерство здравоохранения уже отправило в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы, в том числе и Киев, попали в желтую.
  • Как считает главный санитарный врач Виктор Ляшко, рост количества новых инфицированных коронавиусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.
  • В Черновицкой и Ивано-Франковской области местные жители устроили акции протеста против того, что Минздрав отправил эти регионы в "красную" зону карантина. Они требовали либо разрешить малому бизнесу работать, либо компенсировать убытки из-за карантина.
новости Украины новости Винницы
Сейчас вы просматриваете новость «В Виннице из-за вспышки коронавируса школы перевели на "дистанционку"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Кравчука назвали сроки завершения войны на ДонбассеУ Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в УкраинеАваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине В Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуостроваВ Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуострова Новый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часовНовый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часов В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российскимВ Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским
Следующий материал

Последние новости

12:56
Аваков оценил вероятность военной операции России против Украины
12:55
Зеленский получил прививку от COVID-19
12:50
Солнце и тепло не задержатся: когда в Украину вернется похолодание Видео
12:42
Каре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодит Фото
12:27
Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством Видео
Реклама
12:20
В России раскрыли планы по ситуации с исключением из Совета Европы Видео
12:18
В Виннице из-за вспышки коронавируса школы перевели на "дистанционку" Видео
12:17
СМИ узнали, где и когда вакцинируют от COVID-19 Зеленского Видео
12:09
Суд дал добро на задержание Шария Видео
12:06
Ученые бьют тревогу: коронавирус в Украине стал чаще убивать Видео
12:06
В Раде заработала сенсорная кнопка, запрещающая депутатам кнопкодавить Видео
12:00
Зеленский ведет опасную финансовую политику - Foreign Policy Видео
11:46
Этот вид спорта лучше всего справляется с высоким давлением Видео
11:29
Волонтер объяснил, почему нельзя называть вакцину CoviShield "г*вном" Видео
11:28
Порошенко вовремя не задекларировал покупку Прямого Видео
11:11
Степанов рассказал о самочувствии после прививки вакциной Covishield Видео
11:09
Увеличивает шанс прожить более 85 лет: какое качество развивать в себе Видео
10:40
Беларусь потребует у Литвы экстрадиции Тихановской Видео
10:40
Аннексия Крыма вскрыла всю бездарность Путина мнение
10:31
Глава Суспильного Аласания объяснил низкие рейтинги телеканала Видео
Реклама
10:29
В ВОЗ дали грустный прогноз насчет скорой победы над COVID-19 Видео
10:18
Повышают ли яйца холестерин: эксперты дали ответ Видео
09:56
Опоясывающий лишай: откуда он берется и кто в зоне риска Видео
09:45
Карантин снизил спрос на украинских заробитчан в Европе – эксперт
09:43
В Днепре пациент с COVID-19 перерезал себе горло
09:17
Лунный календарь стрижки волос на март 2021: счастливые дни Видео
08:58
В Берлине решились на диалог с США из-за санкций против Северного потока-2 Видео
08:44
"Лучше кормить своих, чем российских": Аваков рассказал, что нужно делать с олигархами Видео
08:40
Зеленскому нужно убить в себе дракона Порошенко мнение
08:16
Можно ли подхватить COVID-19 через вакцину - ответ инфекциониста Видео
07:42
Весна придет нескоро: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине на начало марта Видео
07:40
Почему березовый сок зовется живой водой и как его пить, чтоб похудеть Видео
07:15
"Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье
07:01
Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине Видео
06:53
Две проблемы Зеленского мнение
06:36
Степанов объяснил, сорван ли план по вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
06:30
В моду вернулись женские солнцезащитные очки кошачий глаз из 60-х Фото
06:01
В Украине планируют узаконить фрилансеров: что известно
05:27
Врач назвала самые вредные для тела утренние привычки Видео
05:03
В Нацсовете рассказали о новом ударе по "каналам Медведчука" Видео
Реклама
03:52
Чем лучше всего закусывать крепкий алкоголь - совет диетолога Видео
03:19
Эксперт объяснил, почему вакцина AstraZeneca проигрывает Moderna и Pfizer Видео
02:47
Автогаз в Украине резко подорожал Видео
02:14
"Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото
00:56
Комаровский назвал главные признаки воспаления легких
00:54
Климатолог рассказала о серьезных последствиях изменения климата в Украине Видео
00:26
Врач назвала самые опасные фрукты для организма Видео
00:19
В США объяснили, как собрались внедрять цифровой доллар Видео
01 марта, понедельник
23:59
Степанов обвинил коллаборантов COVID-19 в срыве вакцинации Видео
23:28
В Госдепе США рассказали, как будут противостоять резким действиям России Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять