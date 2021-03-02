В Виннице из-за вспышки коронавируса школы перевели на "дистанционку"

После Прикарпатья, Буковины и Житомирщины вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована и в Виннице, и в Винницкой области - власти приняли меры.
В Винницкой области резкий рост случаев заболеваемости коронавирусом привел к тому, что местные власти второй раз за неделю пошли на усиление карантина. Как сообщают в Винницкой облгосадминистрации, со среды, 3 марта, все школы закроют, а учеников отправят на дистанционное обучение.
Кроме того, во всех медучреждениях Винницы и области запрещено проведение плановых операций и госпитализаций.
"Принято решение рекомендовать органам управления образованием территориальных громад, владельцам/учредителям совместно с руководителями учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического - за исключением Высшего профессионального училища Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности), профессионального предвысшего, высшего и внешкольного образования всех типов и форм собственности перевести на дистанционную форму обучения 1-4 классы учреждений общего среднего образования с 3 марта 2021 года", ‒ заявили чиновники.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В среду, 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
- Министерство здравоохранения уже отправило в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы, в том числе и Киев, попали в желтую.
- Как считает главный санитарный врач Виктор Ляшко, рост количества новых инфицированных коронавиусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.
- В Черновицкой и Ивано-Франковской области местные жители устроили акции протеста против того, что Минздрав отправил эти регионы в "красную" зону карантина. Они требовали либо разрешить малому бизнесу работать, либо компенсировать убытки из-за карантина.