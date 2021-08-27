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В Виннице среди привытых от коронавируса разыграют сотню ценных призов: главный - Toyota Corolla

27 августа 2021, 14:39
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Участие в розыгрыше смогут принять жители Винницкой городской территориальной общины, которые получили две дозы вакцины.

вакцинация
Вакцинированные винничане получат призы / УНИАН

В поощрение вакцинированным винничанам местная власть решила разыграть среди них множество ценных призов. Главным из сотни подарков будет автомобиль.

Как указано на сайте горсовета, решение о проведении конкурса "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" принял исполком в четверг, 26 августа.

В частности, мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что таким образом местные власти хотят поощрить людей, которые вакцинировались от COVID-19.

Отмечается, что розыгрыш пройдет в три этапа - 19 октября, 15 ноября и 17 декабря. Участие в нем смогут принять жители Винницкой городской территориальной общины, которые получили две дозы вакцины, разрешенной для использования на территории Украины Министерством здравоохранения. Причем только в возрасте от 16 лет. Также у них должна быть подписана декларация с семейным врачом.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Винницкого горсовета на странице "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" или обратиться с письменным заявлением в любое городское отделение ЦНАП "Прозрачный офис". Для первого этапа - с 1 сентября по 17 октября, для второго розыгрыша - до 13 ноября, для третьего - до 15 декабря.

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Также указано, что вакцинированные, которые приняли участие в первом розыгрыше, но не получили приз, автоматически становятся участниками второго и третьего розыгрышей.

Победу случайным выбором числа, отвечающим номеру зарегистрированного участника, будет определять электронный сервис.

19 октября и 15 ноября будет разыграно по 15 телевизоров и 15 велосипедов, а

17 декабря - 20 телевизоров, 20 велосипедов и машина марки Toyota Corolla.

Смотрите видео: Какие привилегии обещают в Минздраве для вакцинированных в случае локдауна

Напомним, новое исследование израильских и американских ученых показало, что применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE повышает вероятность возникновения заболеваний сердца. В частности, речь идет о миокардите. При этом, у заболевших коронавирусом эта угроза в разы выше.

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вакцинация новости Винницы
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