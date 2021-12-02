В ВОЗ рассказали, почему мир атакуют новые опасные штаммы коронавируса / УНИАН

Во Всемирной организации здравоохранения связывают появление новых все более опасных штаммов коронавируса COVID-19 с низким уровнем вакцинации и тестирования. Об этом со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреиесуса сообщает пресс-служба организации.

"В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования - рецепт для появления новых, более опасных вариантов (коронавируса − Главред)", − сказал гендиректор ВОЗ.

Гебреиесус призвал страны полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator по справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и вакцинам от коронавируса.

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Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что нового штамма коронавируса Омикрон еще не было обнаружено на территории Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

В то же время Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вспышками Омикрона. Для путешественников, которые провели в соответствующих странах больше недели за последние четырнадцать дней, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.