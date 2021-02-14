В ВОЗ сделали важное заявление о коронавирусе в Украине

По словам главы представителей ВОЗ, в Украине еще не встречались новые штаммы COVID-19.
В Украине пока не фиксировали новых мутаций коронавируса. При этом для проведения анализов материалы приходится отправлять за границу.
По словам главы представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов.
"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - сказал Хабихт, передает телеканала ICTV.
При этом накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украину могут прийти новые штаммы коронавируса, но правительство готово к такому вызову.
"60 тысяч коек готовы к приему больных ковидом. Почти 57 тысяч коек с подведенным кислородом (перед этим было 3 тысячи), 6 тысяч аппаратов ИВЛ, моральная готовность наших врачей давать бой ковиду, – перечислил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что локдаун, за который Украина заплатила падением экономики, на самом деле дал врачам возможность и время изучить коронавирус, способы его лечения и спасения жизней.
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
- Украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные фейки про мутацию коронавируса. По словам врача, новый штамм не опасен для детей. Никакой подтвержденной информации по этом поводу нет.