В ВОЗ сделали важное заявление о коронавирусе в Украине

В Украине пока не выявляли мутаций COVID-19 / pixabay

В Украине пока не фиксировали новых мутаций коронавируса. При этом для проведения анализов материалы приходится отправлять за границу.

По словам главы представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов.

"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - сказал Хабихт, передает телеканала ICTV.

При этом накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украину могут прийти новые штаммы коронавируса, но правительство готово к такому вызову.

"60 тысяч коек готовы к приему больных ковидом. Почти 57 тысяч коек с подведенным кислородом (перед этим было 3 тысячи), 6 тысяч аппаратов ИВЛ, моральная готовность наших врачей давать бой ковиду, – перечислил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что локдаун, за который Украина заплатила падением экономики, на самом деле дал врачам возможность и время изучить коронавирус, способы его лечения и спасения жизней.

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