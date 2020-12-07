УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ВСУ назвали число российских военных на Донбассе

7 декабря 2020, 06:03
Прослушать новость
Остановить

По данным разведки, число кадровых российских военных на оккупированной территории уменьшилось за последние несколько лет.

Российские военные возле границ Украины
Хомчак назвал число кадровых российских военных на Донбассе / Reuters

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на данный момент находятся около трех тысяч кадровых российских военных.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию Факты.

По его словам, данные украинской разведки свидетельствуют, что российских военных на Донбассе "не больше трех тысяч".

"Это офицеры-инструкторы и офицеры, помогающие местным командирам. Самый высший чин, который нам известен, - генерал-майор Вооруженных сил России Якубов", - сообщил Хомчак.

Читайте также"Если дадут приказ": ВСУ готовятся к наступлению на Донбассе

Напомним:

  • В октябре 2017 года сообщалось, что на территориях временно оккупированного Россией Донбасса находится военная сила, равная силам почти всех европейских стран-членов НАТО. Общее количество россиян в Донбассе составляет 11 тысяч, среди которых 3 тысячи - кадровые военные.
  • В июне 2017 года экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на территории временно оккупированного Донбассанаходятся более 40 тысяч боевиков и военнослужащих регулярных войск РФ.
  • Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, какие операции на Востоке Украины могут проводить оккупанты.
ВСУ российские военные война на Донбассе Руслан Хомчак новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «В ВСУ назвали число российских военных на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​Главнокомандующий ВСУ​ указал на проблему с ракетами Нептун​ для армии​Главнокомандующий ВСУ​ указал на проблему с ракетами Нептун​ для армии ФОПы вышли на новый протест и перекрыли центр Киева, начались столкновения с полициейФОПы вышли на новый протест и перекрыли центр Киева, начались столкновения с полицией "Какого черта на блокпостах московиты": Ницой обрушилась с критикой на бойцов ВСУ"Какого черта на блокпостах московиты": Ницой обрушилась с критикой на бойцов ВСУ "Армия РФ и клеймо": на Киевщине фабрика делала пророссийские игрушки – соцсети"Армия РФ и клеймо": на Киевщине фабрика делала пророссийские игрушки – соцсети Под Днепром безнаказанно выдают ветеранам медали от ПутинаПод Днепром безнаказанно выдают ветеранам медали от Путина
Следующий материал

Последние новости

06:32
Выборы в США: власти Джорджии отказались пересмотреть результаты голосования в пользу Трампа
06:03
В ВСУ назвали число российских военных на Донбассе
06:01
Модные ошибки, которые безнадежно портят образ Видео
05:29
Забастовки ушли в свисток: эксперт назвал причину провала протеста в Беларуси Видео
05:05
Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон" Видео
Реклама
04:40
Хлопайте ресницами и наслаждайтесь: как приклеить накладные ресницы дома Видео
04:04
Открытки и поздравления с Днем гражданской авиации в прозе и стихах
03:30
Циклы сна и их влияние на здоровье: как улучшить свой сон Видео
03:01
София Ротару спела Червону руту в Москве Видео
02:12
Forbes назвал одну из консолей нового поколения главным разочарованием 2020 года
01:37
Гороскоп на 8 декабря для всех: деловой бум и оживление любви Видео
00:59
В России с почестями похоронили чеченца, обезглавившего учителя во Франции Видео
00:59
Как быстро восстановить обоняние после COVID-19: медики назвали простой способ Видео
00:24
День ангела святой Екатерины – поздравления и открытки с Днем Кати
00:00
Мужчинам, перенесшим COVID-19, грозит опасная патология
06 декабря, воскресенье
23:31
В Индонезии стартовала вакцинация от коронавируса Видео
23:20
Американский генерал раскрыл амбиции Байдена в Черном море Видео
23:00
"Если дадут приказ": ВСУ готовятся к наступлению на Донбассе Видео
22:29
Выяснились причины резкого подорожания красной икры Видео
22:26
Гороскоп на 7 декабря для всех: денежная победа и неожиданная любовная приятность Видео
Реклама
22:21
Стала известна явка на выборах мэра в Кривом Роге
22:05
Коронавирус в Украине 6 декабря – за сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения Видео
21:50
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт Клопотенко
21:45
В Мексике полиция пользуется украинскими электробайками
21:23
Выборы мэра Кривого Рога: экзит-полы назвали победителя
20:50
"Пещерный уровень": Комаровский поведал об абсурдных методах лечения COVID-19
20:43
В Кривом Роге пенсионерка хотела проголосовать по паспорту СССР
20:33
Бегом участвовать: стартовало финальное голосование зрителей за лучшую игру 2020
20:07
На Киевщине рухнул самолет, есть пострадавшие Видео
19:51
Календарь стрижек на декабрь 2020: как привлечь деньги и любовь
19:51
Вирусолог из Уханя испугала новыми видами коронавируса Видео
19:42
За сколько часов можно пройти Киберпанк 2077? Названа реальная продолжительность игры
19:37
Врач откровенно высказался об антибиотиках при COVID-19
19:08
На выборах в Кривом Роге в туалете школы нашли бюллетени Видео
18:58
Экология под угрозой: оккупанты Крыма по-варварски бурят скважины Видео
18:51
"Пи*да, бл*дь": пропустившая 12 мячей женщина-вратарь стала "звездой" в Сети Видео
18:46
"Создавайте вещи, а не потребляйте их": Павел Дуров раскритиковал современный уклад жизни
18:34
"Нас обманули": Трамп провел свой первый митинг после проигрыша
18:24
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: Ляшко раскрыл позицию Минздрава Видео
18:16
США назвали жителей Южных Курил японцами, в РФ ответили
Реклама
17:44
Открыты регулярные рейсы между Украиной и Северной Македонией
17:38
Китай скрывал реальное число смертей и заболевших COVID-19 - CNN Видео
16:59
Мамонов отреагировал стихами на выдворение из Украины
16:32
На популярном курорте Азовского моря разбушевался шторм Видео
16:27
Глава ВОЗ заявил о возможном начале конца пандемии COVID-19 Видео
16:27
"Обмазывают фекалиями": экс-министр Уманский ответил на обвинения в алкоголизме
16:25
В моду на зиму 2021 вошли впечатляющие теплые шубы из экомеха - фото Фото Видео
15:50
В СНБО раскрыли сроки массовой вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
15:34
В Украине готовят план "Б" в борьбе с пандемией COVID-19 Видео
15:32
России предрекли капитуляцию на Донбассе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять