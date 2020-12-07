В ВСУ назвали число российских военных на Донбассе

Хомчак назвал число кадровых российских военных на Донбассе / Reuters

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на данный момент находятся около трех тысяч кадровых российских военных.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию Факты.

По его словам, данные украинской разведки свидетельствуют, что российских военных на Донбассе "не больше трех тысяч".

"Это офицеры-инструкторы и офицеры, помогающие местным командирам. Самый высший чин, который нам известен, - генерал-майор Вооруженных сил России Якубов", - сообщил Хомчак.

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Напомним: