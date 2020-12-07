В ВСУ назвали число российских военных на Донбассе

По данным разведки, число кадровых российских военных на оккупированной территории уменьшилось за последние несколько лет.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на данный момент находятся около трех тысяч кадровых российских военных.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию Факты.
По его словам, данные украинской разведки свидетельствуют, что российских военных на Донбассе "не больше трех тысяч".
"Это офицеры-инструкторы и офицеры, помогающие местным командирам. Самый высший чин, который нам известен, - генерал-майор Вооруженных сил России Якубов", - сообщил Хомчак.
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Напомним:
- В октябре 2017 года сообщалось, что на территориях временно оккупированного Россией Донбасса находится военная сила, равная силам почти всех европейских стран-членов НАТО. Общее количество россиян в Донбассе составляет 11 тысяч, среди которых 3 тысячи - кадровые военные.
- В июне 2017 года экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на территории временно оккупированного Донбассанаходятся более 40 тысяч боевиков и военнослужащих регулярных войск РФ.
- Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, какие операции на Востоке Украины могут проводить оккупанты.
Автор: Анна Багрий