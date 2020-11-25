В ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса

В ВСУ рассказали, почему Донбасс невозможно освободить силовым путем / Comments.UA

Вооруженные силы Украины не рассматривают вариант силового освобождения оккупированных районов Донбасса по причине угрозы гибели гражданского населения, жертв среди военных и фактора РФ.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в ходе встречи с журналистами, сообщает издание НВ.

По словам военачальника, украинская сторона не видит возможности военного разрешения конфликта. При таком варианте развития событий возможны огромные человеческие жертвы.

Как утверждает Хомчак, существует три причины, из-за которых российско-украинский конфликт невозможно разрешить силовым способом. Первая – это нарушение Киевом международного гуманитарного права в случае ведения войны на территории густонаселенных районов.Читайте такжеВ СНБО оценили вероятность силового освобождения Донбасса от боевиков

"Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит", - объяснил военный.

Вторая причина – это риск серьезных жертв среди военнослужащих.

Третьей причиной является российский фактор. Россия обладает более серьезным ресурсом.

"Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия", - сказал Хомчак.

Также он добавил, что в ходе военной операции от местного населения в определенных районах украинские военные могут получить "выстрелы в спину", а маршруты передвижения сил ООС наверняка будут передаваться России и боевикам "ЛДНР".

Как подчеркнул Хомчак, Украина не сможет применить артиллерию, так как силы украинской армии на всех позициях расположены вплотную к населенным пунктам.

Война России и Украины на Донбассе