В ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса

Украина не может провести силовую операцию по освобождению Донбасса по трем причинам, утверждает Руслан Хомчак.
Вооруженные силы Украины не рассматривают вариант силового освобождения оккупированных районов Донбасса по причине угрозы гибели гражданского населения, жертв среди военных и фактора РФ.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в ходе встречи с журналистами, сообщает издание НВ.
По словам военачальника, украинская сторона не видит возможности военного разрешения конфликта. При таком варианте развития событий возможны огромные человеческие жертвы.
Как утверждает Хомчак, существует три причины, из-за которых российско-украинский конфликт невозможно разрешить силовым способом. Первая – это нарушение Киевом международного гуманитарного права в случае ведения войны на территории густонаселенных районов.Читайте такжеВ СНБО оценили вероятность силового освобождения Донбасса от боевиков
"Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит", - объяснил военный.
Вторая причина – это риск серьезных жертв среди военнослужащих.
Третьей причиной является российский фактор. Россия обладает более серьезным ресурсом.
"Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия", - сказал Хомчак.
Также он добавил, что в ходе военной операции от местного населения в определенных районах украинские военные могут получить "выстрелы в спину", а маршруты передвижения сил ООС наверняка будут передаваться России и боевикам "ЛДНР".
Как подчеркнул Хомчак, Украина не сможет применить артиллерию, так как силы украинской армии на всех позициях расположены вплотную к населенным пунктам.
Война России и Украины на Донбассе
- Украинский военный журналист и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что для освобождения Донбасса Украине нужно использовать артиллерию и авиацию. Однако Киев не может пойти на такой шаг, так как в таком случае города будут полностью уничтожены.
- Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков полагает, что Украина не обладает необходимым военным потенциалом для освобождения Донбасса военным путем.
- В Кремле заявили, что не видят возможности реализации Украиной военной операции на Донбассе по аналогии с событиями в Нагорном Карабахе.