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В ВСУ рассказали, может ли Россия захватить Херсонскую область

Разговоры о наступлении России из аннексированного Крыма преувеличены.

7 июля 2020, 10:09
армия, Украина, война
В ВСУ не исключают любого варианта развития событий

В данный момент угрозы прямого военного вторжения РФ из аннексированного Крыма в Херсонскую область не ожидается. Однако в украинской армии готовы к любым вариантам развития событий.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире телеканала ICTV.

По его словам, сегодня Украина на высоком уровне проводит разведывательные мероприятия и получает информацию о планах России.

"Принимают участие все разведывательные органы государства, а также руководство Вооруженных сил Украины, в том числе главнокомандующий, начальник Генштаба и министр обороны. Мы ежедневно получаем сведения о ВС России, их наличие, накопление, увеличение численности", - утверждает Наев.Читайте такжеВ Кремле оценили сценарий с атакой юга Украины из Крыма

Комментируя заявление командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о том, что Россия может выдвинуться из аннексированного Крыма в сторону Херсонской области, Наев отметил, что Неижпапа не обладает полной информацией, а сказанные им слова – преувеличение.

Напомним, экс-командующий американской армией в Европе Бен Ходжес ранее заявил, что Россия в сентябре в рамках военных учений Кавказ-2020 может осуществить попытку военного вторжения в Херсонскую область, чтобы захватить там дамбу.

Позже командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа не исключил реализации такого сценария.

Тем временем бывший представитель президента в АР Крым предположил, что Россия может вести подготовку к оккупации всех южных регионов Украины.

ВСУ новости Украины Сергей Наев новости России
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