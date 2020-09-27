В ВСУ заявили, что курсанты и офицеры разбились не на "ржавом корыте"

В ВСУ расхвалили Ан-26 / УНИАН

Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года, а срок эксплуатации у него 50 лет. Ан-26 считается одним из самых надежных самолетов, которые есть на вооружении у Украины, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Об этом Юрий Игнат рассказал в интервью Obozrevatel.

По его словам, на сегодняшний день самолеты Ан-26 эксплуатируются в трех частях Воздушных сил ВСУ.

"Это такая "рабочая лошадка", которая постоянно летает",- сказал Игнат.

25 сентября Ан-26 выполнил шесть полетов, шестая посадка оказалась роковой.

"В плане полетов указано, что должны были летать до 23 часов. На штурманском самолете отрабатывались задачи именно штурманской подготовки. Полеты в условиях ограниченной видимости, полеты по приборам. Будь то туман, ночное время – это входит в боевую подготовку летчиков", – рассказал Игнат.

По его информации, управлял самолетом командир, имеющий 720 часов налета, майор Богдан Кишеня.

Разбившемуся под Чугуевом Харьковской области самолету было 43 года. По словам Игната, самолеты Ан-26 имеют ресурс до 50 лет, если их состояние позволяет, они продолжают летать.

Игнат подчеркнул, что причина авиакатастрофы будет установлена в ходе следствия, и утверждать, что курсантов отправили "на ржавом корыте", нельзя.

Также он отметил, что за все годы независимости ВСУ не получили ни одного нового образца авиационной техники.

"Воздушные силы всеми руками "за", чтобы нам закупили новую технику. И летчики, и все об этом просто мечтают. Речь не только о военно-транспортных самолетах, но и истребителях. Однако на все это нужны колоссальные средства и решение высшего руководства. За все годы Независимости Украины Воздушные силы не получили ни одного нового образца авиационной техники. Поэтому пока летаем на том, что есть", – сообщил Игнат.

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