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В ВСУ заявили, что курсанты и офицеры разбились не на "ржавом корыте"

27 сентября 2020, 14:33

Разбившемуся под Чугуевом Харьковской области самолету было 43 года. По словам представителя ВСУ, самолеты Ан-26 имеют ресурс до 50 лет.

В результате крушения Ан-26 под Харьковом погибли более 20 человек
В ВСУ расхвалили Ан-26 / УНИАН

Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года, а срок эксплуатации у него 50 лет. Ан-26 считается одним из самых надежных самолетов, которые есть на вооружении у Украины, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Об этом Юрий Игнат рассказал в интервью Obozrevatel.

По его словам, на сегодняшний день самолеты Ан-26 эксплуатируются в трех частях Воздушных сил ВСУ.

"Это такая "рабочая лошадка", которая постоянно летает",- сказал Игнат.

25 сентября Ан-26 выполнил шесть полетов, шестая посадка оказалась роковой.

"В плане полетов указано, что должны были летать до 23 часов. На штурманском самолете отрабатывались задачи именно штурманской подготовки. Полеты в условиях ограниченной видимости, полеты по приборам. Будь то туман, ночное время – это входит в боевую подготовку летчиков", – рассказал Игнат.

По его информации, управлял самолетом командир, имеющий 720 часов налета, майор Богдан Кишеня.

Разбившемуся под Чугуевом Харьковской области самолету было 43 года. По словам Игната, самолеты Ан-26 имеют ресурс до 50 лет, если их состояние позволяет, они продолжают летать.

Игнат подчеркнул, что причина авиакатастрофы будет установлена в ходе следствия, и утверждать, что курсантов отправили "на ржавом корыте", нельзя.

Также он отметил, что за все годы независимости ВСУ не получили ни одного нового образца авиационной техники.

"Воздушные силы всеми руками "за", чтобы нам закупили новую технику. И летчики, и все об этом просто мечтают. Речь не только о военно-транспортных самолетах, но и истребителях. Однако на все это нужны колоссальные средства и решение высшего руководства. За все годы Независимости Украины Воздушные силы не получили ни одного нового образца авиационной техники. Поэтому пока летаем на том, что есть", – сообщил Игнат.

Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем говорилось ранее:

  • 26 сентября вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский заявил, что на идентификацию тел погибших в результате катастрофы военного самолета необходимо несколько недель.
  • 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
  • 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
  • Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
  • Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 25 погибли. Два харьковских курсанта сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба были доставлены в больницу. Чуть позже в больнице один из курсантов умер.

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