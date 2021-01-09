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В Запорожье девушка устроила голое шоу под холодным дождем

9 января 2021, 02:51
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По неизвестным причинам девушка обнажилась прямо на оживленной улице.

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7 января в Запорожье шел дождь, но девушку это не остановило / 1zoom.ru

В Рождество 2021 неизвестная девушка устроила пикантное шоу для жителей Запорожья. Жительница города разделась догола и продефилировала по улице.

Инцидент произошел в оживленном месте - возле входа в ресторан на улице Лермонтова. Видео опубликовано в Telegram-канале городского портала ZаБор Запорожье.

Отметим, что 7 января в городе шел дождь, но погодные условия не остановили отчаянную даму. Сначала девушка сняла с себя верхнюю одежду и ботинки, а затем окончательно обнажилась.

Прижав руки к груди, девушка исполнила что-то вроде танца возле входа в ресторан, а может быть ей просто было холодно.

Как видно на видео, которое снимали посетители ресторана, девушка просила позвать администратора и принести ей воды.

В конце концов, на место происшествия вызвали полицейских, которые забрали голую даму в отделение.

Напомним:

новости Запорожья Рождество
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