В Запорожье девушка устроила голое шоу под холодным дождем

По неизвестным причинам девушка обнажилась прямо на оживленной улице.
В Рождество 2021 неизвестная девушка устроила пикантное шоу для жителей Запорожья. Жительница города разделась догола и продефилировала по улице.
Инцидент произошел в оживленном месте - возле входа в ресторан на улице Лермонтова. Видео опубликовано в Telegram-канале городского портала ZаБор Запорожье.
Отметим, что 7 января в городе шел дождь, но погодные условия не остановили отчаянную даму. Сначала девушка сняла с себя верхнюю одежду и ботинки, а затем окончательно обнажилась.
Прижав руки к груди, девушка исполнила что-то вроде танца возле входа в ресторан, а может быть ей просто было холодно.
Как видно на видео, которое снимали посетители ресторана, девушка просила позвать администратора и принести ей воды.
В конце концов, на место происшествия вызвали полицейских, которые забрали голую даму в отделение.
Напомним:
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