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В Запорожье мужчина-"лайхакер" отрекся от имени и фамилии, лишь бы не платить алименты на детей

18 сентября 2021, 13:11

Каждый месяц мужчина должен платить на двоих детей 6 тысяч гривен.

алименты
Мужчина-"лайхакер" отрекся от имени и фамилии, лишь бы не платить алименты на детей/ ua.depositphotos.com

Житель Запорожья не хотел платить алименты на детей и пошел ради этого на один трюк. Мужчина просто сменил фамилию и имя. Какое-то время его никто не беспокоил. Но его покой был недолгим.

Как сообщили в телеграмм-канале "Запорожье ХЗП", мужчина должен платить на двоих детей ежемесячно 6 тысяч гривен.

Но в один прекрасный день он решил отправиться за пределы страны, и все тайное стало явным.

"Во время выполнения решения суда исполнителем Шевченковского отдела госслужбы был выявлен факт изменения данных. После подтверждения новых сведений из Госреестра актов мужчину повторно внесли в реестр должников и наложили арест на его счета. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы страны, управлять авто и пользоваться оружием", — говорится в публикации.

Из-за задолженности мужчине отказали в пересечении границы, поэтому он вынужден был заплатить долг в сумме 337 тысяч 407 гривен, 39 тысяч штрафа и 33 тысячи 450 гривен исполнительного сбора.

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Ранее жительница села Богдановка Броварского района заявила о том, что бывший муж выкрал ее сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении. По словам женщины, он устроил целую спецоперацию, чтобы забрать трехлетнего Диму. Юлия рассказала, что с отцом Димы Евгением они разошлись примерно год назад. После этого они перестали общаться, а их отношения ухудшились. Женщина добавила, что на алименты не подавала, но Евгений сам выплачивал деньги на сына.

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