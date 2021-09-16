В Запорожье площадь Маяковского просят переименовать в честь известного порноактера

Площадь Маяковского переименуют в Геррингтона? / Скриншот из видео

На сайте электронных обращений города Запорожье появилась петиция с просьбой переименовать площадь Маяковского в площадь известного актера гей-порно Билли Геррингтона, получившего множество наград и известность в качестве одной из основных "звёзд" этого направления в конце 1990-х годов.

К слову, мотивация очень проста, поскольку в Запорожье уже есть сквер Маяковского, аллея Маяковского и кинотеатр Маяковского. "Переименование одного из объектов города в честь известного американского актера не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей", – говорится в тексте петиции.

Автор петиции отметил, что Билли Херрингтон якобы имеет широкую фанатскую базу как на территории бывшего СНГ и Украины, так и вне ее. Всего за 3 дня петиция собрала 566 подписей. А петиции, набравшие 750 и более подписей граждан в течение не более 60 дней со дня опубликования, направляются на рассмотрение Запорожскому городскому совету.

Впрочем, не все горожане оценили подобную инициативу – на сайте электронных обращений Запорожья даже появилась контрпетиция с требованием к органу местного самоуправления не поддерживать декоммунизацию.

Кто такой Маяковский, а кто – Геррингтон

Владимир Маяковский – российский советский поэт и общественный деятель, публицист, сценарист, а также и актер. Прошел путь от сторонника мировой революции до артиста в опале. По официальной версии, застрелился, по слухам – убит по приказу Сталина

– российский советский поэт и общественный деятель, публицист, сценарист, а также и актер. Прошел путь от сторонника мировой революции до артиста в опале. По официальной версии, застрелился, по слухам – убит по приказу Сталина Билли Геррингтон – культурист, каратист, боксер и актер из США. Однако он снимался не в блокбастерах Голливуда, а в порнофильмах на гей-тематику. Часто он выступал в тематических телешоу и был стриптизером в гей-клубах. Впрочем, сам Геррингтон имел жену, детей и заявлял о гетеросексуальности.

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