"Ах ты ж, су*а, уроды, я вас сейчас": уцелевший в бойне на Житомирщине рассказал подробности

Вадим Федюнин / censor.net.ua

Выживший в ходе массового расстрела людей в Житомирской области Вадим Федюнин рассказал детали случившегося.

Он пояснил, что компания мужчин находилась за столом, потом по одному отправились спать. При этом за столом оставались хозяин ставка Анатолий Захаренко и еще двое отдыхающих — Андрей Москалец и Искандер.

"Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты ж, су*а". И выстрелы. "Ах ты ж, су*а". Он приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно. ... Два выстрела. Я крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малька!". Крикнул Финн в соседней комнате: "Пацаны, он выстрелил в Ромку!", – рассказал Федюнин censor.net.ua.

Первым навстречу стрелявшему, по его словам, встал киевский волонтер Роман Ханенко.

Читайте такжеГрозили изнасиловать: всплыла шокирующая версия расстрела семерых людей под Житомиром"Я слышу, Рома открывает двери со словами: "Толик, что ты делаешь, что произошло?". Такое что-то. Дословно точно тоже не скажу. ... Но он не договорил этого. Выстрел. И тут я понимаю, что все серьезно. ... Ну, он как, знаете, как дух человек выпускает, когда это делает перед смертью, когда воздух из него выходит... и крик этот же", – описывает случившееся Федюнин.

Следующим, по его словам, Захаренко застрелил его товарища с позывным Расстрига, когда тот попытался преградить ему путь в домик. После этого убийца выбежал на улицу и стал перезаряжать двустволку, из которой стрелял.

"Он профессиональный охотник, перезаряжается за несколько секунд. Всегда этим хвастался перед всеми. То есть, там шансов (отстреляться, – ред.) не было", — говорит Федюнин.

В этот момент, по словам свидетеля, ему удалось выбежать из домика и скрыться.

"Я бегу. Там такой подъем, горка. Я бегу босиком. Понимаю, что у меня убили только что друзей, что их сейчас добивают с криками: "ах вы ж уроды, бл*дь, я вас сейчас, нах*й, вы пид*расы, бл*дь". Сейчас добивают", — рассказал Федюнин.

Он также сообщил, что погибшие много лет были в приятельских отношениях с подозреваемым в убийстве Захаренко.

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"Мы ездили на ставок к Толе не первый год, очень хорошо его знали, я там был раз пятнадцать, наверное, каждый раз он нас встречал, мы сидели и отмечали вместе. Я прочел в интернете про то, что нам там приписывают вымогательство, ну, это бред. У Захаренко постоянно компании атошников были, и мы регулярно приезжали. А Рома Ханенко (один из погибших, – ред.) вообще знал его много лет. Чтоб вы понимали - когда ему операцию в Киеве делали, Рома нашел ему доктора, это еще в начале 2000-х было", – рассказал Федюнин.

По словам мужчины, компания не раз помогала Захаренко деньгами и привозила на пруд других отдыхающих, которые платили за рыбалку.

Объяснить, почему Захаренко начал стрелять, Федюнин не может.

"Может, "белка" у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, как нормальный человек может такое объяснить", — сказал он.

Напомним, ранее в Житомире суд постановил взять под стражу без права внесения залога Анатолия Захаренко.