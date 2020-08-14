Вадим Титушко занял престижную должность и стал героем фотожабы

Титушко стал спортивным чиновником / unian.net

Спортсмен Вадим Титушко, фамилия которого дала название целой эпохе "титушек", назначен вице-президентом Федерации ММА в Киевской области.

Информацию о назначении нового спортивного чиновника опубликовала Белоцерковская федерация смешанных единоборств в Facebook, но позже удалила этот пост.

Отметим, Титушко получал тюремный срок за нападение на журналистов. Как известно, родом из Белой Церкви. Его назначение на высокий пост вызвало неоднозначную реакцию в Сети. В частности, начали появляться фотожабы.

После резонанса пост о назначении Титушко был удален.

Скрин удаленного поста / Фото: tk.media

/ Фото: Perepichka News

Напомним, ранее известный украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон то ли в шутку, то ли всерьез сравнил себя со знаменитым наемным убийцей из компьютерной игры ‒ Хитменом, и стал героем фотожаб.

Как ранее сообщалось, в Сети интервью журналиста Дмитрия Гордона с "экс-прокурором" захваченного Российской Федерацией Крыма и депутатом Госдумы Натальей Поклонской потроллили фотожабами.