Вадим Титушко занял престижную должность и стал героем фотожабы

После резонанса информацию о назначении удалили.
Спортсмен Вадим Титушко, фамилия которого дала название целой эпохе "титушек", назначен вице-президентом Федерации ММА в Киевской области.
Информацию о назначении нового спортивного чиновника опубликовала Белоцерковская федерация смешанных единоборств в Facebook, но позже удалила этот пост.
Отметим, Титушко получал тюремный срок за нападение на журналистов. Как известно, родом из Белой Церкви. Его назначение на высокий пост вызвало неоднозначную реакцию в Сети. В частности, начали появляться фотожабы.
После резонанса пост о назначении Титушко был удален.
Напомним, ранее известный украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон то ли в шутку, то ли всерьез сравнил себя со знаменитым наемным убийцей из компьютерной игры ‒ Хитменом, и стал героем фотожаб.
Как ранее сообщалось, в Сети интервью журналиста Дмитрия Гордона с "экс-прокурором" захваченного Российской Федерацией Крыма и депутатом Госдумы Натальей Поклонской потроллили фотожабами.