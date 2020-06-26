Вакарчук окончательно покидает Верховную Раду

Партия Голос поддержала решение Вакарчука / УНИАН

Политическая партия Голос приняла решение о лишении депутатского мандата лидера рок-группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука, который был избран в Раду по спискам политической силы на досрочных парламентских выборах в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Голоса.

В ходе съезда партии Вакарчук попросил соратников проголосовать за досрочное прекращение его депутатских полномочий, так как Рада отказалась поддержать соответствующее постановление.

"Прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата", - попросил Вакарчук.Читайте также"Мытець" снова не смог: почему Вакарчук покидает украинский политический гадюшник

Подчеркивается, что соратники поддержали Вакарчука и проголосовали за прекращение его депутатских полномочий по причине выхода политика из фракции Голос.

Вакарчук продолжит поддерживать партию, а вместо него в Раду зайдет следующий за ним кандидат из избирательного списка партии Голос.

Напомним, 18 июня депутаты отказались голосовать за постановление о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.

В связи с этим он написал заявление о выходе из фракции Голос, назвав это решение вынужденным.

Согласно законодательству, если депутат вышел из фракции, по спискам партии которой он был избран, политическая сила имеет право на съезде лишить его депутатского мандата. Вакарчук воспользовался такой возможностью.