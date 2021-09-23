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"Вакцина может не сработать": Комаровский назвал худшее время для прививки от коронавируса

23 сентября 2021, 08:32
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Медик еще раз напомнил, что если у человека есть хроническое заболевание, то его надо прививать в первую очередь.

комаровский
Доктор Комаровский рассказал, когда не стоит вакцинироваться от COVID-19 / скриншот youtube.com/c/eokomarovskiy

В некоторых случаях лучше не делать прививки от COVID-19. С таким заявлением выступил врач-педиатр Евгений Комаровский.

Как рассказал медик в эфире телеканала "Украина 24", если у человека есть хроническое заболевание, то его надо прививать в первую очередь. Но есть исключения.

Читайте также"Это надо делать с самого начала болезни": врач рассказала, как лечить коронавирус дома"Это острый период инфекционной болезни, высокий уровень интерферона в крови – вакцина может не сработать. Дальше, иммуносупрессивная терапия, то есть ты сейчас получаешь препараты, которые подавляют иммунитет, это, как правило, химиотерапия при некоторых онкозаболеваниях, и аллергическая реакция на один из компонентов вакцины, причем это не просто аллергическая реакция, а анафилаксия, непереносимость", – сказал медик.

По его словам, человек должен знать, когда у него острый период инфекционной болезни. А люди с серьезными патологиями или аллергией должны носить с собой бейдж или брелок с указанием группы крови, на что есть аллергия и каким заболеванием страдает.

Ранее мы сообщали, что в Украине появились инновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, препараты уже направлены в регионы. Речь идет о 20 тысячах флаконов Бамланивимабу (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевимабу (Etesevimab).

Автор: Сергей Кущ
viber
вакцинация Евгений Комаровский
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