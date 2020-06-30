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Врач перечислила главные риски вакцины от китайского вируса

Ольга Голубовская заявила, что даже после изобретения вакцины будет риск повторно заболеть коронавирусом.

30 июня 2020, 22:33
Вакцина, коронавирус
Врач поведала о рисках вакцины / Global Look Press

По данным на 30 июня, в Украине установлено 44 344 прецедента заражения COVID-19. За последние сутки коронавирусом заразились еще 706 украинцев.

Известная врач Ольга Голубовская сообщила о том, какие риски может иметь вакцина от опасного вируса и как их предотвратить. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK.

"Почему до сих пор не смогли сделать вакцину против первого SARS, коронавирусной инфекции? Вирус, пока делали-делали, он потом исчез из популяции. Возник коронавирусный ближневосточный синдром и тоже - есть вакцины. Есть вакцины, которые уже прошли какие-то стадии испытания, но действительно, есть люди, у которых после, если человек инфицируется повторно коронавирусной инфекцией - у них возникают вот эти инфильтраты в легких. Почему - это явление, которое в медицине называется антителозависимое усиление иммунного ответа", - сказала Ольга Голубовская.

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Она отметила, что есть заболевание Денге и когда сделали от него вакцину и внедрили ее на Филиппинах, где было 20 тыс. умерших - от самой вакцинации стали погибать люди.

"Тогда компания-производитель отозвала вакцину, начали выяснять и оказалось, что так как люди находятся там в очаге и много людей уже проиммунизированны, переболели легкой формой - то вот эта дополнительная вакцинация вызывала вот такие трагические последствия. И сейчас там вакцинируют людей, но только после того, когда определят титры антител, то есть, неиммунных людей. И здесь коронавирусы этим явлением тоже обладают. Поэтому, это также предостережение для лечения плазмой реконвалесцентов, хотя она показывает свою эффективность. Я еще раз повторю, он только изучается, но такой риск, как бы есть", - добавила Ольга Голубовская.

По ее словам, сейчас третий этап испытаний проходит больше ста вакцин от COVID-19.

Вакцина от коронавируса

Как ранее писал Главред, в Китайской Народной Республике стартовали массовые испытания вакцины против китайского коронавируса Covid-19.

Отметим также, представители руководства Всемирной организации здравоохранения заявляли о том, что на разработку эффективной и доступной вакцины против Covid-19 в течение следующего года потребуется более 31 млрд долларов США.

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