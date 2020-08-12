Украинская вакцина от коронавируса: в Минздраве рассказали, как ведут разработку

Вакцина / Reuters

Специалисты из Министерства здравоохранения по поручению президента Владимира Зеленского активно занимаются разработкой вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил в среду, 12 августа, на брифинге руководитель ведомства Максим Степанов.

По словам чиновника, после распада СССР в Украине были уничтожены практически все мощности для производства вакцин. Однако у Минздрава есть понимание того, как нужно запускать их производство.

"Еще в советское время мы имели мощные институты, мощную научную базу. Имели производство соответствующих вакцин. Потом это все начали уничтожать. У нас сейчас есть четкое понимание, которое затем выльется в стратегию начале производства вакцин на территории страны на наших мощностях", ‒ заявил Степанов.

По словам руководителя Минздрава, поручение по неотложной разработке вакцины дал лично президент Зеленский.

"Всем понятно, что если страна имеет свое производство вакцин, мы менее зависимы от кого-то. И я провел на прошлой неделе еще одну встречу, на которой присутствовали наши мощные фармпредприятия, также присутствовали наши ученые из Национальной академии наук, из Института микробиологии. Ученые, которые способны при определенных условиях при сочетании научного и производственного потенциала способны создавать вакцины", ‒ заявил Степанов.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял - по поручению президента Владимира Зеленского украинский ученый, который сможет создать вакцину от коронавируса, получит награду в один миллион долларов.