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Британская вакцина и 4 препарата от COVID-19: в Минздраве сделали важное заявление

В Украине тестируют лекарства для лечения коронавирусной болезни.

11 июля 2020, 13:39
коронавирус,пробирки
Испытания препаратов от коронавируса находятся на завершающей стадии / Reuters

Украина ведет переговоры о получении вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которую сейчас тестирует англо-шведская фармацевтическая компания АstraZeneca, зарегистрированная в Великобритании.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вакцины от COVID-19 на сегодняшний день нет. Украина активно отслеживает все испытания, которые сегодня есть в мире. Например, есть компания АstraZeneca, которая заявила об изготовлении вакцины. Четыре европейские страны - Германия, Франция, Италия и Нидерланды, которые создали альянс и сделали предзаказ этой вакцины. Было соответствующее задание президента Украины относительно обращения с украинской стороны, эту задачу получило Министерство иностранных дел и сделало соответствующее обращение", - сообщил Степанов.

Читайте такжеЕще одна область вырвалась из карантинного "плена": свежие данные МинздраваОн также отметил, что, со своей стороны, обратился с аналогичным запросом к своим коллегам - министрам здравоохранения этих стран.

Глава Минздрава подчеркнул, что в Украине проходят клинические испытания четырех лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни COVID-19.

"Сейчас у нас зарегистрировано 4 клинические испытания 4 лекарственных средств - это Амизон, Амиксин, Корвитин и Биовен. Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии", - сообщил Степанов.

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Он добавил, что сразу после завершения таких испытаний будут сделаны заключения относительно эффективности этих лекарственных средств.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 800 человек.

Всего в стране зарегистрировано 52 тысячи 843 больных COVID-19, из которых 1372 человека умерли и 25 тысяч 661 - выздоровел.

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