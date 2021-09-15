Вакцина после COVID-19: Комаровский развенчал популярную страшилку о коронавирусе

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский развенчал одно из самых распространенных заблуждений, связанных с вакцинацией от коронавируса.

В эфире на канале Украина он прокомментировал вопрос о том, необходима ли прививка от COVID-19 в случае, если человек уже перенес коронавирус.

Медик рассказал о том, что согласно ВОЗ, перенесенная коронавирусная инфекция не является поводом не делать прививку.

"Более того, не имеет значения, сколько времени прошло после перенесения коронавируса. Если острый период болезни закончился, вы чувствуете себя нормально, значит, можете вакцинироваться любой из вакцин, которые сертифицированы и одобрены ВОЗ", - уточнил он.

Прививка от COVID-19: Комаровский разгромил мифы

При этом врач перечислил несколько основных причин, почему люди бояться делать прививку.

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Он пояснил, что не подтверждается никакими исследованиями популярное утверждение о том, что якобы если у человека есть антитела, а ему сделают прививку, то может возникнуть какая-то ужасная реакция.

"Такая реакция бывает при некоторых болезнях, но к коронавирусу это не имеет никакого отношения", - говорит он.

По словам медика, существует много исследований, которые указывают на то, что у огромного количества людей, переболевших COVID-19 в любой форме, недостаточное количество антител.

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"Если у вас есть доступ к качественной и современной вакцине, то не надо думать о том, болели вы или нет. Сделайте прививку", - резюмировал Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.