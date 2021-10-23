Вакцинация от коронавируса на вокзалах: Голубовская указала на важный нюанс

После прививки от коронавируса в идеале граждан нужно изолировать / Фото Минздрав Украины

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская заявила, что вакцинация украинцев на вокзалах в "красной" зоне карантина - это не лучшая идея.

Врач отметила в эфире программы Свобода слова, что стратегия вакцинации, когда идет рост заболевания, а тем более в красных зонах, должна быть другой.

По ее словам, после вакцинации люди должны какое-то время не контактировать с вероятными зараженными, ведь у них в это время начинают вырабатываться антитела.

"Вакцинировать можно где угодно, но к вакцинированным нужен особый подход. Их надо изолировать... Но вакцинировать на вокзале... Они штурмуют. Поинтересуйтесь, какие там скандалы, что там творится. И потом они, будучи уже вакцинированы, находясь в красной зоне, они будут инфицироваться", - сказала она.

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Ольга Голубовская Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Утром 23 октября Минздрав отчитался, что был установлен новый рекорд - за сутки были вакцинированы почти 290 тыс. украинцев.

С начала прививочной кампании привиты 8 760 924 человека, из них получили одну дозу 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15676299 прививок.

Сколько украинцев вакцинированы от коронавируса - статистика 23 октября 2021 / t.me/mozofficial

С 21 октября Укрзализныця открыла пункты вакцинации на семи вокзалах - в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Нежине и в Коростене. Со временем их планируют открыть и на других вокзалах.

Пункты вакцинации в Киеве работают круглосуточно, на других вокзалах - по гибкому графику.

Как сообщал Главред, в столице Украины фиксируется значительный рост случаев заражения коронавирусной инфекцией и госпитализации. Локдаун и красная зона неизбежны. Каждый должен сделать свой выбор: либо "зеленый" сертификат вакцинации и свобода передвижения, либо изоляция. Сегодня у города есть максимум возможностей для вакцинации жителей столицы, заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.