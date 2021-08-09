Вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации в 15 раз - Минздрав

Вакцинация укрепляет иммунинет / Reuters

В Минздраве рассказали, как действует вакцинация от коронавирусной инфекции и подчеркнули, что прививка снижает вероятность госпитализации, а также тяжелого течения болезни в 15 раз.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в Украине за последние три месяца только у 0,7% людей, которые были привиты двумя дозами антиковидной вакцины, диагностировали коронавирусную болезнь. Также известно, что всего лишь 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

В Минздраве рассказали, что по состоянию на 3 августа, полностью вакцинированных украинцев насчитывалось около 5,6%.

"Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз", - указано в сообщении.

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Напомним, ранее новое исследование ученых показало, что некоторым людям может быть достаточно только одной прививки вакциной Pfizer для того, чтобы получить крепкий иммунитет. Однако это касается только тех, у кого ранее подтвердили SARS-CoV-2.

Также ранее Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса хотя бы до конца сентября. Такую позицию в ВОЗ объясняли разрывом между количеством прививок в богатых и бедных странах, который неустанно увеличивается.