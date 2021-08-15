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Вакцинация после коронавируса: Комаровский дал неожиданный совет

15 августа 2021, 04:36
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Евгений Комаровский порекомендовал прививаться, как только есть возможность.

вакцина вакцинация
/ Getty Images

Перенесенный коронавирус никоим образом не влияет на целесообразность вакцинации, заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, вакцинация создает такой уровень защиты из антител и Т-клеток памяти, который оказывается намного выше, чем после болезни. "Поэтому если вы выздоровели и чувствуете себя хорошо, нет явных последствий, то по прошествии месяца-двух уже можно вакцинироваться", - рассказал он на портале komarovskiy.net.

Медик сообщил, что у него прошло четыре с половиной месяца после болезни: "Но если бы появилась возможность вакцинироваться раньше, я бы привился раньше. Хотя бы потому, что когда ты получаешь вторую дозу, то испытываешь огромное психологическое облегчение. Вот просто перестаешь дергаться и бояться".

"Поэтому я рекомендую прививаться, как только есть возможность. Да, возможно, не сработает. Ну, привьемся еще через годик. Ничего страшного не будет", - добавил Комаровский.

Напомним, новое исследование ученых показало, что некоторым людям может быть достаточно только одной прививки вакциной Pfizer для того, чтобы получить крепкий иммунитет.

Однако это касается только тех, у кого ранее подтвердили SARS-CoV-2.

Евгений Комаровский вакцина от коронавируса
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