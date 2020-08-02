Сбежавший из Беларуси оппонент Лукашенко приехал в Киев

Валерий Цепкало приехал в Киев / facebook.com/valerytsepkalo

Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало, который ранее сбежал из Беларуси в Россию, приехал в столицу Украины.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Цепкало Алексея Урбана.

По информации, экс-глава Парка высоких технологий и политический оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало, который ранее спасаясь от ареста сбежал в Москву из Беларуси, уже приехал в Украину.

"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", - сказал Урбан.

Добавим, что 24 июля Цепкало вместе с семьей покинул Беларусь. Политик боялся, что его арестуют на родине. Его жена рассказала, что располагает информацией не только о потенциальном аресте мужа, но и возможном лишении семьи родительских прав, поэтому детей также вывезли за границу.

Кроме того, 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, мотивируя тем, что у политика нет необходимых для этого 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение, хотя инициативная группа Цепкало собрала более 200 тысяч подписей.

Читайте такжеВыборы в Беларуси: соперница Лукашенко пожаловалась на угрозыНапомним, в четверг, 16 июля, кандидаты-оппозиционеры к действующему президенту Беларуси - Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Виктор Бабарико провели встречу штабов, на которой решили объединить свои усилия для победы на выборах.

Конкуренты действующего президента Беларуси Александра Лукашенко заявили, что призывают избирателей 9 августа прийти на выборы и проголосовать, а также защищать свой голос разными способами.

В случае победы они обещают провести "повторные, честные выборы" после 9 августа.