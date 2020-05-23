УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Выстрел в голову: что известно о гибели нардепа Давиденко

23 мая 2020, 20:16

Рядом с телом Валерия Давиденко нашли оружие.

Валерий Давиденко
Валерий Давиденко / Фейсбук В.Давиденко

Народный депутат Валерий Давиденко, тело которого нашли в его офисе, был обнаружен в туалете в своем офисе.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, труп Давыденко нашли с огнестрельным ранением головы.

"Сегодня в Киеве в собственном офисе в туалете был найден труп народного депутата Валерия Давыденко с огнестрельным ранением головы.

На месте работает следственно оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий.

Полицией и прокуратурой проверяться все возможные версии произошедшей трагедии", - написал он в Facebook.

Как уточняет издание Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах, рядом с телом Давиденко нашли оружие.

Нардеп Илья Кива уточнил в комментарии Стране, что тело Давиденко с огнестрельным ранением нашла уборщица. Труп был обнаружен в помещении Печерского района по улице Большая Васильковская 4.

Валерий Давиденко: биография

Валерий Давиденко родился 16 марта 1973 года.

Давыденко в 2019 году был избран в парламент 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец в 208 округе на Черниговщине.

В декабря 2019 стал членом депутатской группы Доверие. Работал в Комитете по вопросам экономического развития.

Давиденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, член групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.

С мая 2013 по март 2014 года занимал должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давиденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.

Валерий Давиденко Народный депутат Верховная Рада
Сейчас вы просматриваете новость «Выстрел в голову: что известно о гибели нардепа Давиденко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:29
Суд избрал меру пресечения обвиняемому в расстреле семерых на ставке под Житомиром
20:16
Выстрел в голову: что известно о гибели нардепа Давиденко
19:42
Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака: скачок удачливости и прибыль Видео
19:41
Нардеп Давиденко найден застреленным
19:26
Украинские импланты качественнее и в три раза дешевле зарубежных аналогов новости компании
19:17
Потепления скоро не ждите: синоптик озадачила прогнозом погоды до лета Видео
18:47
Бывший футболист Металлиста совершил самоубийство
18:19
Выстрелы – в цель: убивший семерых на Житомирщине оказался профессиональным стрелком Видео
17:45
"Куда вы лезете, Янина?" Боец ММА вызвала на дуэль Соколову за критику Усика Видео
17:42
Взрыв и драка с полицией: стало известно о задержанных у офиса Медведчука Видео
17:33
Коронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пика Видео
17:00
У Кличко заговорили о срыве открытия метро 25 мая: названо условие
16:25
У Зеленского назвали не готовые к смягчению карантина области Украины
15:55
"ОПЗЖ = Россия": стало известно о пострадавших после взрыва у офиса Медведчука Фото Видео
15:30
Убийство нацгвардейцев на Житомирщине: стрелок рассказал свою версию Видео
15:27
Захват заложников в Москве: силовики разобрались с захватчиком Видео
14:39
Взрыв и клубы черного дыма: у офиса кума Путина в Киеве зажгли файеры Видео
14:28
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 23 мая
14:21
В центре Москвы захватили заложников – СМИ Видео
14:20
Открытие метро Киева с 25 мая под вопросом: стала известна причина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять