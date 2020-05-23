Выстрел в голову: что известно о гибели нардепа Давиденко

Рядом с телом Валерия Давиденко нашли оружие.
Народный депутат Валерий Давиденко, тело которого нашли в его офисе, был обнаружен в туалете в своем офисе.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, труп Давыденко нашли с огнестрельным ранением головы.
"Сегодня в Киеве в собственном офисе в туалете был найден труп народного депутата Валерия Давыденко с огнестрельным ранением головы.
На месте работает следственно оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий.
Полицией и прокуратурой проверяться все возможные версии произошедшей трагедии", - написал он в Facebook.
Как уточняет издание Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах, рядом с телом Давиденко нашли оружие.
Нардеп Илья Кива уточнил в комментарии Стране, что тело Давиденко с огнестрельным ранением нашла уборщица. Труп был обнаружен в помещении Печерского района по улице Большая Васильковская 4.
Валерий Давиденко: биография
Валерий Давиденко родился 16 марта 1973 года.
Давыденко в 2019 году был избран в парламент 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец в 208 округе на Черниговщине.
В декабря 2019 стал членом депутатской группы Доверие. Работал в Комитете по вопросам экономического развития.
Давиденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, член групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.
С мая 2013 по март 2014 года занимал должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давиденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.