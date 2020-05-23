Смерть нардепа Давиденко: всплыли новые детали

Валерий Давиденко / Фейсбук В.Давиденко

Рядом с телом народного депутата В.Давиденко найден пистолет, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"По предварительным данным, 23 мая 2020 года в 18.29 в одном из офисных помещений Киева уборщица выявила в туалете без признаков жизни народного депутата Украины Давиденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом найден пистолет", - отмечается в сообщении.

Начато уголовное производство по факту смерти народного депутата. Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесены по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Досудебное расследование будут осуществлять следователи Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева, отметили в Офисе генпрокурора.

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В то же время издание Оbozrevatel.com приводит свидетельство одного из местных жителей, который рассказал подробности.

По его словам, в субботу, 23 мая, автомобиль Давиденко, с самого утра стоял возле его офиса, в то же время обстановка в доме была спокойная.

"Было все спокойно, никаких обысков. Давиденко приезжал часто, в праздники и выходные", – отметил он.

/ Obozrevatel.com

В то же время местный житель уточнил, что скорая помощь подъехала к офису около 17:00.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давиденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.