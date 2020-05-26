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"Появится предсмертная записка": дело Давыденко спустят на тормозах - эксперт

26 мая 2020, 18:51

Эксперт выразил мнение, что смерть Давыденко могут списать и на руку Кремля.

Валерий Давиденко
Эксперт объяснил, почему дело Давыденко спустят на тормоза / Фейсбук В.Давыденко

В субботу, 23 мая в туалете своего офиса на Большой Васильковской в Киеве народный депутат группы Доверие Валерий Давиденко был найден мертвым.

Полиция Киева начала расследовать смерть нардепа и открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Однако, по словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, полиция и прокуратура проверяют все версии случившегося.

Правоохранители не исключают и версии о самоубийстве нардепа, так как накануне у него якобы были длительные и сложные переговоры, после которых Давиденко отключил телефон и не выходил на связь. На возможность самоубийства указывает и найденный у тела погибшего нардепа наградной пистолет.

В то же время эксперт Украинского института по вопросам безопасности Сергей Шабовта обратил внимание на то, что самоубийство, доведение до самоубийства и инсценировка - это разные события.

"С одной стороны, полиция, которая несколько лет не раскрыла ни одного резонансного убийства и только кормит версиями, разучилась работать. Кроме того, сам погибший - человек из очень сложной среды, депутат с многолетним опытом, экс-замминистра прибыльного министерства агропромышленного хозяйства. Докопаться до истины в подобной среде невероятно сложно, потому что интересы семьи покойного, как правило, на последнем месте, в отличие от интересов политических кланов, заинтересованных в сокрытии причастных", - объяснил эксперт.

По словам Шабовты, вполне вероятно, что правоохранители скоро найдут предсмертную записку Давыденко.

"В данном случае яростные заявления его соратников о том, что погибший не мог совершить самоубийство, также вызывает сомнения и не имеет никакого значения с точки зрения аргументации. Потому я опасаюсь, что дело вскоре может быть спущено на тормозах. Как и не удивлюсь, если в ходе расследования появится и предсмертная записка, которая случайно была спрятана в его носке, или даже рука Кремля, на которую у нас часто все списывается", - добавил эксперт.

Читайте такжеОпубликованы новые кадры с места гибели нардепа Давыденко: фото 18+Напомним, во вторник, 26 мая, в Черниговской области похоронили народного депутата Украины Валерия Давыденко, которого 23 мая нашли мертвым в собственном киевском офисе.

Похороны состоялись в городе Носовка, откуда погибший родом.

Отпели покойника дома у его матери, куда тело привезли накануне из Киева. А затем пешком понесли на городское кладбище. Гроб несли одноклассники Давиденко, один из них - народный депутат Украины Борис Приходько.

Валерий Давыденко новости Украины Сергей Шабовта
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