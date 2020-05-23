Выстрел из наградного Глока: озвучена основная версия гибели нардепа Давыденко

Валерий Давыденко / Фейсбук В.Давиденко

Народный депутат 8 и 9 созывов Валерий Давыденко мог покончить жизнь самоубийством.

Такую версию гибели нардепа рассматривают в полиции, рассказали LB.ua источники в правоохранительных органах.

В то же время, по данным источника, следствие не исключает версии инсценировки самоубийства.

Отметим, что версию самоубийства Давыденко не исключил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Пока рассматривается версия самоубийства народного депутата Давыденко из наградного Глока", - написал он.

Мосийчук добавил, что полиция сейчас изучает записи с камер видеонаблюдения.

Читайте такжеПоявились первые кадры с места убийства нардепа Давыденко: фото 18+Между тем в отделе коммуникации полиции Киева уточнили, что тело 47-летнего Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в офисе на улице Большой Васильковской.

В 18:37 женщина сообщила об этом в столичной полиции по спецлинии 102, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Добавим, о том что предварительной версией является самоубийство сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он уточнил, что месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киева. Также присутствует начальник главного управления Национальной полиции столицы Андрей Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давыденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.