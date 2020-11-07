"Вали в Ростов": активисты привезли виселицу к особняку главы КСУ

Акция Автомайдана и Центра противодействия коррупции / suspilne.media

Активисты Автомайдана и Центра противодействия коррупции организовали в субботу, 7 ноября, акцию у дома главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Как сообщает Суспільне, колонна активистов отправилась к особняку Тупицкого в Василькове Киевской области.

В автопробеге под названием "Тупицкий - вали в Ростов!", приняли участие около 30 автомобилей.

Участники акции протеста намерены вручить Тупицкому билет в российский Ростов и предложить подвезти его до границы с РФ.

Активисты возмущены бездействием парламента и президента, которые до сих пор не нашли путь для решения конституционного кризиса.

"Мы едем к Тупицкому, чтобы сказать о том, что в любом случае он должен остановиться. Правильный и конституционный способ - это когда судьи-предатели уйдут в отставку во главе с Тупицким. Он должен быть первым", - сказала участница автопробега Екатерина Бутко.

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Отметим, что активисты также приготовили для Тупицкого импровизированную виселицу, которую повезли к дому главы КСУ.

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