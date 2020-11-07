"Вали в Ростов": активисты привезли виселицу к особняку главы КСУ

Активисты отправилась к особняку Александра Тупицкого в Василькове.
Активисты Автомайдана и Центра противодействия коррупции организовали в субботу, 7 ноября, акцию у дома главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
Как сообщает Суспільне, колонна активистов отправилась к особняку Тупицкого в Василькове Киевской области.
В автопробеге под названием "Тупицкий - вали в Ростов!", приняли участие около 30 автомобилей.
Участники акции протеста намерены вручить Тупицкому билет в российский Ростов и предложить подвезти его до границы с РФ.
Активисты возмущены бездействием парламента и президента, которые до сих пор не нашли путь для решения конституционного кризиса.
"Мы едем к Тупицкому, чтобы сказать о том, что в любом случае он должен остановиться. Правильный и конституционный способ - это когда судьи-предатели уйдут в отставку во главе с Тупицким. Он должен быть первым", - сказала участница автопробега Екатерина Бутко.
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Отметим, что активисты также приготовили для Тупицкого импровизированную виселицу, которую повезли к дому главы КСУ.
Скандальное решение КСУ – что было ранее:
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
- 28 октября Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
- 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал нардепам принять в первом чтении законопроект Зеленского о судебной реформе (который предусматривает отставку судей КСУ)
- 6 ноября, советник руководителя Офиса президента опубликовал на своей странице в Facebook текст "Про уродов и людей", посвященный ситуации, сложившейся вокруг решения КСУ, которое заблокировало работу антикоррупционной инфраструктуры в Украине.