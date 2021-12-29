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"Вареник с брынзой": Вирастюк вульгарно прокомментировал пикантное фото девушки и угодил в скандал

29 декабря 2021, 10:06
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Нардеп в соцсетях обсуждал интимную фотографию девушки, чем вызвал возмущение пользователей. От него потребовали извинений. Но, похоже, каяться он не собирается.

Василий Вирастюк
Василий Вирастюк угодил в скандал из-за комментария в Facebook / Фото facebook.com/vasyl.virastyuk

Обладатель титула Самый сильный человек мира 2004 года, украинский спортсмен, актер и нардеп от Слуги народа Василий Вирастюк попал в скандал из-за своего комментария под пикантным фото с девушкой.

Тренер Андрей Стригун опубликовал в Facebook фотографию девушки, которая подтягивает ноги к голове. При этом видна зона бикини.

Вирастюк прокомментировал фотографию словами "вареник с брынзой", имеющий "вкус селедки".

Сейчас публикация Стригуна уже удалена из соцсети, однако ее распространили ряд СМИ и Telegram-каналов.

Фото, которое не оставило равнодушным Василия Вирастюка

Комментарий Вирастюка вызвал шквал возмущений. В частности, бывший народный избранник Игорь Мосийчук считает, что украинцы должны требовать извинений от нардепа.

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"Друзья, у каждого из нас есть матери, дочери, сестры, жены. И Вася… нанес оскорбление всем украинским женщинам. Нужно заставить как минимум извиняться", – написал он в своем Telegram-канале.

Вирастюк отреагировал на скандал, опубликовав в Facebook такую запись:

"Специально создал пост, где каждый желающий может написать любой комментарий с пожеланиями: как мне жить, правильно ли дышу, с кем мне дружить, какие посты писать".

Пользователи отреагировали на это так:

"Делайте достойные государственные дела - тогда будете иметь комментарии, которые не нужно будет удалять".

"Василий, надо уметь воспринимать критику и уж тем более в том положении, в котором сейчас находитесь. А признавать ошибки и исправлять их - это удел настоящих мужчин. Все будет хорошо".

Позже скандал получил продолжение. Вирастюк прокомментировал очередное фото обнаженной девушки на странице у Андрея Стригуна.

"Лучше не писать. Тут некоторых поставили подслушивать, а они подглядывают", - написал нардеп.

"Все, что вы здесь напишете, может и будет использовано против вас", - добавил он.

Как сообщал Главред, ранее Василий Вирастюк показался публике в образе супергероя. На фото он предстал в маске Капитана Америки. Таким образом он хотел доказать, что депутаты не всесильны.

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