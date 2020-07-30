"Старая песня": в МИД резко осадили посла Венгрии в Украине

Киеву не понравились слова посла Венгрии

Заместитель главы МИД Василий Боднар прокомментировал заявления посла Венгрии Иштвана Ийдярто о том, что Будапешт будет сохранять вето на заседания комиссии Украина-НАТО.

Как подчеркнул украинский дипломат в Facebook, заявления венгерского посла нарушают достигнутые договоренности глав МИД.

"Старая песня о новом" - так можно назвать слова посла Венгрии о наших законах. Украинское законодательство никто не будет менять по требованию иностранного государства! Трактуем такие упреки как отход от конструктивного трека, над которым работают министры Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто", - написал Боднар.

Отметим, что в интервью посол Венгрии заявил, что "Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Читайте такжеВенгерский район на Закарпатье: посол высказался о "сепаратизме"

Напомним, ранее Украине предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями. Несмотря на новый статус, Венгрия продолжает блокаду встреч комиссии Украина-НАТО.