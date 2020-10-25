Вбросы и оплата волонтерам: спикер опроса Зеленского ответил хейтерам

Участник проведения всеукраинского опроса

Волонтеры, которые принимают участие в проведении всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, получат за свою работу символическую плату, заявил спикер опроса - шоумен, руководитель авторской группы Квартал 95 Артем Гагарин.

Отвечая на вопрос Фокуса о законности опроса, он сказал, что все будет происходить в соответствии с законом, и назвал три приоритета проекта, а именно законность, безопасность и честность.

Гагарин также не стал раскрывать сумму заработка волонтерам, лишь пояснив, что она не составляет 1225 гривен, как озвучивалось ранее.

Спикер опроса подтвердил, что готов отвечать по закону, если суд признает, что данный опрос закону не соответствует.

В то же время он не назвал, с какой именно социологической компанией он сотрудничает в рамках проекта, сославшись на договор о неразглашении.

"Я не представитель его (президента) команды, партии, Слуга народа, Офиса президента, чтобы правильно понимать, я не являюсь членом партии, ни кандидатом на каких-то выборах. Я Артем Гагарин, который помогает в данной ситуации", – сказал он.

Читайте такжеЗеленский ответил на вопрос о стоимости всеукраинского опросаГагарин заявил, что лично сам не нанимал волонтеров.

"Задача была покрыть как можно больше участков… В Киеве, это два человека на участок, в других городах и селах, это по одному человеку…И точно не все волонтеры, которые подавали анкеты, прошли", – сказал он.

Гагарин также рассказал, каким образом определить, голосовал человек на участке или нет.

"Человек – интервьюер стоит лицом ко входу в избирательный участок, но он находится на выходе из избирательного участка. Он видит, кто заходит, кто выходит. Человек, подходя к нему, голосует, делает свой выбор сам. Сам пишет, сам опускает его в нашу коробку для голосования… Мы не застрахованы от вбросов, есть погрешность", – пояснил он.

Результаты опроса, добавил Гагарин, социологическая компания передаст партии Слуга народа, а партия, как заказчик, будет с ними "делать то, что посчитает нужным".

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5 важных вопросов от Зеленского: