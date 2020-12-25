УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Ведрами забьем полицию": в Киеве на Майдане копы у ФОПов жестко отняли коробки для еды

25 декабря 2020, 18:11

Сегодня в центре столицы на акции SaveФОП произошел инцидент.

Протесты ФОПов в Киеве
/ Скриншот

В центре Киева – на Майдане Независимости, полицейские жестко отняли коробки для еды и ведра у людей, которые принимали участие в акции в поддержку физлиц-предпринимателей (чаще их называют ФОПами) под названием SaveФОП.

Группа копов подошла к людям, началась потасовка, а за кадром мужчина говорил, что силовики избили людей, свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале PreZeDent TV.

В подписи под роликом говорится, что инцидент на Майдане произошел в пятницу 25 декабря.

После того, как полицейские отняли у протестующих коробки для еды и ведра, люди начали говорить, что вещи будут проданы на OLX.

"Ведрами забьем полицию…", – прокомментировала случившееся очевидица.

ФОПы – протесты в Киеве: что нужно знать

  • Сначала в центре Киеве ФОПы требовали отменить введение кассовых аппаратов.
  • Потом протестующие потребовали, чтобы в период с 8 по 24 января, когда будет ужесточен карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, власти не запрещали предпринимательскую деятельность.
  • В начале декабря Верховная Рада одобрила закон, согласно которому ФОПам и наемным работникам, вынужденно оставшимся без доходов в связи с введением усиленного карантина, гарантируется материальная помощь в сумме 8 тысяч грн.
новости Киева ФОП
Сейчас вы просматриваете новость «"Ведрами забьем полицию": в Киеве на Майдане копы у ФОПов жестко отняли коробки для еды». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Сенцов сделал резонансное заявление о похоронах КернесаСенцов сделал резонансное заявление о похоронах Кернеса Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95 Бунтующие ФОПы давят на Зеленского: тысячи бизнесменов пошли на концерт КварталаБунтующие ФОПы давят на Зеленского: тысячи бизнесменов пошли на концерт Квартала Отмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в УкраинеОтмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в Украине Фукс рассказал о тайном распоряжении Кернеса на случай его смертиФукс рассказал о тайном распоряжении Кернеса на случай его смерти
Следующий материал

Последние новости

18:11
"Ведрами забьем полицию": в Киеве на Майдане копы у ФОПов жестко отняли коробки для еды
18:06
В Украине назвали победителей Elle Style Awards 2020
17:59
"Входной билет" за 100 тысяч: нардеп рассказал о лечении украинцев в Феофании от COVID-19
17:46
Филарет сделал заявление о праздновании Рождества 25 декабря Видео
17:37
Гороскоп для всех на 26 декабря 2020 года: деловой скачок и воплощение сокровенных желаний Видео
Реклама
16:59
Экс-нардеп отреагировал на громкое заявление Лукашенко насчет Украины троллингом
16:57
Кернес с четвертым размером груди: стало известно о сестре-копии пятого мэра Харькова Видео
16:56
"Ниже плинтуса": Юрий Лоза поиздевался над врачами и разозлил россиян
16:56
Военная помощь Украине от США: в МИД анонсировали решение Конгресса Видео
16:24
"Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси Видео
16:19
"Европейская солидарность" отказалась голосовать за бюджет с доплатами по 5000 грн киевским врачам
16:12
Вакцина от COVID-19 для Украины вне очереди: в Раде раскрыли планы Видео
16:06
На Херсонщине забили до смерти разведчика: СМИ узнали причину
15:43
Названо идеальное время для новогоднего застолья Видео
15:36
Срыв опреснения воды в Крыму: РФ огрызнулась из-за планов Украины Видео
15:07
Убийство и расчленение аспирантки в России: стал известен приговор доценту
14:59
ФОПы ответили на шутки "непутевых" из Квартала 95 Видео
14:43
"Сжечь": в киевском супермаркете нашли "запрещенные" открытки
14:42
В МИД прояснили вопрос визита Зеленского на инаугурацию Байдена Видео
14:24
Зеленский рассказал, "когда посадят Порошенко": у экс-гаранта ответили президенту Видео
Реклама
14:19
Погода на выходные: кого ждет мокрый снег, а кому будет светить солнце
13:29
Война власти и КСУ: Зеленский назвал главное условие решения проблемы Видео
13:27
В Квартале 95 потроллили акцию ФОПов под Дворцом Украина Видео
13:25
Эксперт назвала новый тренд в климате Украины Видео
12:44
Милевский раскрыл детали контракта с футбольным клубом Минай Видео
12:40
Пандемия коронавируса будет обуздана при одном условии – разработчик вакцины Видео
12:32
Возле ресторана на столичной Оболони прогремел мощный взрыв Видео
12:00
Климатолог спрогнозировала, когда в Украине исчезнет питьевая вода Видео
11:44
"Аж мурашки по коже": Щедрик сыграли в горах Кавказа на старинных инструментах Видео
11:32
Зеленский назвал сценарий всеобщей военной мобилизации в Украине Видео
11:30
На Банковой оценили шансы возможной отставки главы Минздрава Видео
10:53
Путем предшественников: почему Зеленский стремительно теряет рейтинг мнение
10:45
Зеленский объяснил, кому придется заплатить за вакцину от COVID-19 Видео
10:38
Гороскоп для всех на 25 декабря: выигрышный риск и стычка с разгневанным врагом Видео
10:36
Тупик в переговорах с Россией: Зеленский раскрыл план А Украины по Донбассу Видео
10:10
В Китае упал многотонный метеорит: впечатляющее видео Видео
09:56
Ученые объяснили, кого в первую очередь нужно вакцинировать от COVID-19 Видео
09:35
Из Америки пришло еще одно предупреждение Украине мнение
09:29
Зеленский оценил вероятность прямых переговоров с Путиным по Донбассу Видео
08:53
Коронавирус в Киеве: в Сочельник выздоровели больше людей, чем заболели Видео
Реклама
08:39
Кризис с водой в Крыму: Украина отреагировала на планы Москвы Видео
08:13
Коронавирус в Украине: накануне католического Рождества выздоровели 15 тыс. украинцев Видео
07:36
Навальный рассказал, как в ФСБ "подставили" Путина Видео
07:04
"Сочная": Даша Трегубова без белья засветила грудь на пикантном снимке
06:52
Список клоунов в украинской политике пополнился Сенцовым мнение
06:20
Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания Видео
05:33
В НАБУ объяснили, почему Татарову не изберут меру пресечения Видео
05:00
"Пик неприятностей": астролог назвал самый плохой день 2021 года Видео
04:26
Ученые нашли необычную связь между пивом и парацетамолом Видео
04:03
Ресторатор оценил решение Кабмина об ослаблении карантина в Украине на Новый год Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять