"Ведрами забьем полицию": в Киеве на Майдане копы у ФОПов жестко отняли коробки для еды

Сегодня в центре столицы на акции SaveФОП произошел инцидент.
В центре Киева – на Майдане Независимости, полицейские жестко отняли коробки для еды и ведра у людей, которые принимали участие в акции в поддержку физлиц-предпринимателей (чаще их называют ФОПами) под названием SaveФОП.
Группа копов подошла к людям, началась потасовка, а за кадром мужчина говорил, что силовики избили людей, свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале PreZeDent TV.
В подписи под роликом говорится, что инцидент на Майдане произошел в пятницу 25 декабря.
После того, как полицейские отняли у протестующих коробки для еды и ведра, люди начали говорить, что вещи будут проданы на OLX.
"Ведрами забьем полицию…", – прокомментировала случившееся очевидица.
ФОПы – протесты в Киеве: что нужно знать
- Сначала в центре Киеве ФОПы требовали отменить введение кассовых аппаратов.
- Потом протестующие потребовали, чтобы в период с 8 по 24 января, когда будет ужесточен карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, власти не запрещали предпринимательскую деятельность.
- В начале декабря Верховная Рада одобрила закон, согласно которому ФОПам и наемным работникам, вынужденно оставшимся без доходов в связи с введением усиленного карантина, гарантируется материальная помощь в сумме 8 тысяч грн.
Автор: Екатерина Присяжнюк