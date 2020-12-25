"Ведрами забьем полицию": в Киеве на Майдане копы у ФОПов жестко отняли коробки для еды

/ Скриншот

В центре Киева – на Майдане Независимости, полицейские жестко отняли коробки для еды и ведра у людей, которые принимали участие в акции в поддержку физлиц-предпринимателей (чаще их называют ФОПами) под названием SaveФОП.

Группа копов подошла к людям, началась потасовка, а за кадром мужчина говорил, что силовики избили людей, свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале PreZeDent TV.

В подписи под роликом говорится, что инцидент на Майдане произошел в пятницу 25 декабря.

После того, как полицейские отняли у протестующих коробки для еды и ведра, люди начали говорить, что вещи будут проданы на OLX.

"Ведрами забьем полицию…", – прокомментировала случившееся очевидица.

ФОПы – протесты в Киеве: что нужно знать