Венгрия вмешалась в выборы: Украина вручила послу ноту протеста

Украина вручила послу Венгрии ноту протеста / facebook.com/UkraineMFA

Из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах 2020, министерство иностранных дел пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ноту протеста​.

"Сегодня в МИД был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года", - говорится в комментарии пресс-секретаря МИДа​.

В МИДе напомнили, что такие действия венгерских чиновников противоречат статье 60 Закона Украины "О местных выборах", а также статьи 57 Избирательного кодекса Украины, которыми запрещено иностранцам участвовать в предвыборной агитации.

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"Министерство в который раз призвало венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не совершать шагов, которые свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины и не соответствуют добрососедскому характеру украинско-венгерских отношений", - говорится в комментарии.

Ранее в министерстве иностранных дел Украины заявили, что "официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинском-венгерских отношениях проблемы".

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