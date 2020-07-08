Верховный суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом"

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Шария / скриншот из видео

Блогер Анатолий Шарий проиграл дело в Верховном суде Украины. В частности, суд отклонил кассационную жалобу Шария, в которой он просил признать недостоверной информацию о том, что он является "кремлевским проектом".

Решение суд принял еще 17 апреля 2019 года, передает Эспрессо.

Отмечается, что Шарий пытался опровергнуть информацию, которая прозвучала в эфире телеканала:

"Люди, которые искренне уверены, что Украина сейчас ведет освободительную борьбу на Востоке, они даже не представляют себе, что есть определенная часть людей, которые являются коллаборационистами в собственной стране и считают, что во всем виноваты Майдан и власть. Я вам приведу прекрасный пример. Вот есть популярный среди этого типа людей медиаблогер ОСОБА_6, некий кремлевский проект, с огромным количеством подписчиков ... ".

В апреле 2018 года Соломенский районный суд Киева принял сторону Эспрессо в деле по иску Шария. В ноябре 2018-го Киевский апелляционный суд оставил решение без изменений.

В решении Верховного суда отмечается, что "судьи пришли к правильному выводу о недоказанности оснований для вмешательства в право ответчика на распространение собственных суждений".

"Истец не лишен возможности реализовать право на ответ, изложить собственный взгляд на дискуссионные проблемы с целью обоснования собственной позиции и доведения перед аудиторией ошибочности высказанных ответчиком суждений, предоставив свою оценку", - говорится в решении.

Читайте такжеРоссия раскручивает под выборы "Партию Шарикова"Напомним, ранее гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто заявил, что к пророссийским силам - в том числе и к партии Шария - в Украине переходят голоса избирателей, которые голосовали за президента Владимира Зеленского, но разочаровались в нем.

"Уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не в "Голос" или к Порошенко. Все, что он теряет, получает, вот например, партия Шария, которая сейчас повысила существенно свой рейтинг, и она, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду", – сказал Паниотто.