Верхушку Нафтогаза обвинили в госизмене: что известно

Нафтогаз Украины - верхушку НАК обвинили в госизмене

На руководство НАК Нафтогаз Украины завели уголовное дело: топ-менеджеров обвиняют в государственной измене.

Об этом сам глава НАК Андрей Коболев рассказал в эфире Громадське радіо. При этом он не знает, когда против него успели завести дело – но соответствующие бумаги он получил сегодня, 8 октября.

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в госизмене", – уточнил Коболев.

Читайте такжеЗа ошибки Нафтогаза украинцы заплатят двойным тарифомГлава Нафтогаза заверил, что ему и остальным топ-менеджерам газового монополиста "нечего скрывать".

"И по государственному аудиту по резерву долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", – заявил Коболев.

Напомним, по прогнозу Минфина, в 2020-2023 годах убытки Нафтогаза превысят 21 миллиард. Это связано в том числе и со значительным снижением объемов реализации голубого топлива.

Как сообщают пленки Деркача: Коболева в Нафтогазе прикрывал Байден через Порошенко. По данным нардепа Андрея Деркача, американским чиновникам был выгоден Андрей Коболев во главе Нафтогаза Украины.