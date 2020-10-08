УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Верхушку Нафтогаза обвинили в госизмене: что известно

8 октября 2020, 20:44

Глава НАК заверил, что ему и остальным топ-менеджерам газового монополиста "нечего скрывать".

Нафтогаз Украины - верхушку НАК обвинили в госизмене
Нафтогаз Украины - верхушку НАК обвинили в госизмене

На руководство НАК Нафтогаз Украины завели уголовное дело: топ-менеджеров обвиняют в государственной измене.

Об этом сам глава НАК Андрей Коболев рассказал в эфире Громадське радіо. При этом он не знает, когда против него успели завести дело – но соответствующие бумаги он получил сегодня, 8 октября.

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в госизмене", – уточнил Коболев.

Читайте такжеЗа ошибки Нафтогаза украинцы заплатят двойным тарифомГлава Нафтогаза заверил, что ему и остальным топ-менеджерам газового монополиста "нечего скрывать".

"И по государственному аудиту по резерву долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", – заявил Коболев.

Напомним, по прогнозу Минфина, в 2020-2023 годах убытки Нафтогаза превысят 21 миллиард. Это связано в том числе и со значительным снижением объемов реализации голубого топлива.

Как сообщают пленки Деркача: Коболева в Нафтогазе прикрывал Байден через Порошенко. По данным нардепа Андрея Деркача, американским чиновникам был выгоден Андрей Коболев во главе Нафтогаза Украины.

Нафтогаз госизмена уголовное дело Андрей Коболев новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Верхушку Нафтогаза обвинили в госизмене: что известно». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:05
Ляшко анонсировал ужесточение карантина в Украине: названы четкие сроки
21:04
Не так, как в Европе: иммунолог ошарашил сроками первой волны коронавируса Видео
20:52
Как распознать изменника: сексологи указали на необычную физиологическую особенность
20:46
Гороскоп для всех на 9 октября: "царь горы" и двойные неприятности Видео
20:44
Верхушку Нафтогаза обвинили в госизмене: что известно Видео
20:40
На территорию Украины из России перекинулся мощный пожар Видео
20:27
Украинцев ожидает рост цен на хлеб
20:12
Коронавирус в Украине вынудил Минздрав пойти на беспрецедентные меры Видео
19:58
В МИД экстренно обратились к украинцам из-за событий в Кыргызстане Видео
19:52
Как в Испании и Италии: глава МОЗ обеспокоен вспышкой Covid-19 Видео
19:29
"Это смешно": Трамп отказался от очередных дебатов с Байденом
19:09
Добкин призвал Лукашенко "дальше давить" протестующих беларусов
18:57
Не койко-места: в Минздраве назвали новый приоритет в борьбе с коронавирусом
18:44
Телеведущая едва сбежала из наркопритона и от продажных копов
18:27
Киберпанк 2077 – стало известно, когда покажут новый геймплей
18:25
Украина покинула ряды мировых лидеров по торговле оружием
18:05
Как отличить коронавирус от гриппа - конкретные советы от доктора из США
17:49
Российский оппозиционер сказал, грозит ли Беларуси свой Донбасс Видео
17:44
Украина может оказаться буферной зоной между РФ и НАТО - эксперт
17:44
МАУ вводит жесткий масочный режим в самолетах
17:42
Галь Гадот снимется во Флэше с Эзрой Миллером
17:29
КМУ ужимает размер субсидии: на какие крохи могут рассчитывать украинцы Видео
17:22
Встреча Зеленского с премьером Джонсоном - какие решения приняты
17:02
Российский космонавт поведал о жизни на Марсе
16:51
Чтоб фига была хотя бы с маком: эксперт объяснил, как копить на пенсию Видео
16:09
Эксперт объяснил, что скрывается за заявлением МИД о британской военной базе в Украине
15:43
"Смакуют сплетни": астролог указал на любителей "желтухи" Видео
15:33
Кровь Зевса - Netflix снял сериал по мотивам греческих мифов Видео
15:28
S.T.A.L.K.E.R. 2 обзавелся новым видео Видео
15:09
Уголовное дело против Тихановской: в России ошарашили заявлением
15:07
В одесском электротранспорте внедрена оплата проезда смартфоном - Труханов
15:07
Министр здравоохранения провалил тест страны на коронавирус – врач
14:58
Под Житомиром найдены мертвыми военные-контрактники
14:41
Нобелевская премия по литературе присуждена за "безошибочный голос" Видео
14:35
К чему снится золото: о чем предупреждает такой сон Видео
14:34
Microsoft "обучила" Windows 10 новому приему
14:28
"Девочка и персики": Ивлеева устроила разврат для поклонников
14:25
Разумков ответил, планирует ли стать президентом после Зеленского
14:22
Полковник спрогнозировал, на кого повесят крушение Ан-26 под Харьковом Видео
14:14
Синоптик: На смену дождям в Украине придут похолодание, а затем снег Видео
13:54
Запрет ВКонтакте: СБУ просит Apple и Google заблокировать соцсеть для украинцев
13:41
Порошенко организовал поджог складов в Калиновке, чтобы скрыть продажу оружия - Жвания Видео
13:31
Мир Юрского периода 3 - съемки остановили из-за заражения коронавирусом
12:57
Мочевая кислота: как снизить опасный уровень с помощью продуктов Видео
12:51
В Слуге народа захотели садить в тюрьму за отрицание российской агрессии
12:30
Скандал с шоу Маскарад на 1+1 получил продолжение
12:19
"Дождемся настоящей из ЕС": Зеленский отказался брать путинскую вакцину от Covid-19
12:12
Киев попадет в новую карантинную зону: названа дата Видео
12:05
Чистка кишечника: найдены 7 натуральных способов Видео
12:00
В Кыргызстане заявили об исчезновении президента и премьера Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять