В ВСУ рассказали, что будет с весенним призывом из-за коронавируса

В ВСУ рассматривают идею о новом переносе весеннего призыва / УНИАН

Командование Вооруженных сил Украины всерьез рассматривает новый, еще один перенос весеннего призыва украинцев, но он все равно состоится в 2020-м.

Соответствующее сообщение опубликовал портал РБК-Украина. "Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому за этот срок все так или иначе переконтактируют с этой инфекцией", — заявил главный эпидемиолог ВСУ Николай Олым.

По его словам, в случае, если решение о новом переносе призыва будет принято, то он сможет быть проведен исключительно на короткий срок.

Напоминаем, ранее 23 март, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №103/2020, который переносил весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года.