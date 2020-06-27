Ляшко заявил о желании стать президентом Украины

Виктор Ляшко хочет стать президентом / УНИАН

О своих президентских амбициях заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он сказал, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем.

Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

При этом Ляшко прямо не ответил на вопрос, собирается ли участвовать в выборах столичного городского головы.

"Как только будет официальная информация и мы победим коронавирусную болезнь, тогда будем говорить о других вещах, в том числе и моих политических амбициях. […] Давайте подождем официальную позицию президента [Владимира Зеленского], партии "Слуга народа"… Я думаю, они выберут достойного человека, чтобы баллотироваться на пост мэра Киева", – заявил Ляшко.

Отвечая на уточняющий вопрос, хочет ли он стать мэром, замминистра сказал: "Я думаю, что мало кто ответил бы "Нет" на такое предложение".

При этом Виктор Ляшко добавил, что хотел бы стать президентом, но, вероятно, будет баллотироваться через девять лет.

"Наверное, да. На следующих [выборах президента в 2024 году], наверное, нет. А вот [в 2029 году], возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период", – сказал главный санитарный врач.

В то же время чиновник сказал, что сейчас думает только о преодолении пандемии коронавируса и отдыхе.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, кто предложил выдвинуть Ляшко в мэры КиеваНапомним, ранее сообщалось о том, что в Слуге народа рассматривают главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко в качестве кандидата на пост мэра Киева от президентской партии.

Информацию о том, что кандидатура Ляшко рассматривается, косвенно подтвердил нардеп от Слуги народа Александр Качура, пишет издание Vesti.

"Пока не хочу называть фамилию, это человек из государственной службы. Публично о намерении баллотироваться он еще не заявлял", - цитирует издание нардепа.