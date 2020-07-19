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Купил не торгуясь: Янукович обзавелся особняком в РФ за десятки миллионов долларов

Под Москвой осело больше количество бывших украинских "топов".

19 июля 2020, 14:09
Янукович
Виктор Янукович обзавелся элитной недвижимостью в РФ / УНИАН

Беглый экс-президент Виктор Янукович купил элитный дом в подмосковном поселке Барвиха после переезда из Украины.

Об этом в интервью Новой газете рассказал российский политтехнолог Вадим Самодуров, создававший пресс-центр "Новороссия".

"Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он не торгуясь, купил дом за 52 миллиона долларов. Насколько я знаю, в этом же районе осели некоторые члены его семьи. Экс-премьер Николай Азаров живет также на Рублевке, в Петрово-Дальнем. Не знаю, арендует ли он или купил там землю и недвижимость, но знаю, что члены его семьи покупали землю и участки в поселке Жуковка. У меня много друзей живет в этом районе, и, по слухам, здесь осело достаточное количество бывших украинских "топов". Некоторые, насколько мне известно, живут в Крыму, например, Сергей Арбузов", - подчеркнул он.

Политтехнолог также не согласился с термином "правительство в изгнании" по отношению к беглым украинским чиновникам.

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"Никто их не изгонял, и они не пытались бороться ни за свою страну, ни за свои идеи, ни за свой народ. Янукович и его приближенные трусливо сбежали. У них нет морального права называться "правительством" и говорить о каких-то высоких материях, потому что они дезертиры, которые предали доверие своих граждан, бросили страну в самый критический момент и обрекли ее на хаос. Их действия привели к тысячам жертв, в том числе тех, кто погиб на Донбассе", - добавил Самодуров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на интернет-аукционе Ay.by появился лот с предложением банковского дела с копией паспорта Януковича.

Продавцом выступает физическое лицо под ником Dnkcomnex из Брянской области России.

Виктор Янукович новости Украины новости России Барвиха
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