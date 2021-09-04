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Вирусная нагрузка у Дельта-штамма коронавируса в 1000 раз больше - Голубовская

4 сентября 2021, 08:34
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Ведущий инфекционист Минздрава рассказала об опасности индийского COVID-штамма. Людям из групп риска нужно быть под наблюдением врача с самого начала болезни.

коронавирус
Дельта-штамм характеризуется высокой вирусной нагрузкой / Фото Reuters

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала, что вирусная нагрузка у индийского штамма коронавируса, известного как Дельта, в 1000 раз больше, чем у других штаммов.

Медик пояснила, как протекает коронавирусная болезнь и какие есть стадии, передает Obozrevatel.

Первая стадия COVID-19 – вирусная, она продолжается около недели. Ее проявления зависят от вирусной нагрузки и индивидуальных особенностей. По словам Голубовской, чем больше доза вируса, тем ярче симптомы у человека. Может проявляться высокая температура тела, сильная интоксикация и так далее.

Во время иммунной стадии коронавирусной болезни возможно поражение легких. Его вызывает цитокиновый шторм - это агрессивная иммунная реакция организма на вирусную инфекцию и лекарственные препараты, влекущее за собой системное воспаление и нарушение правильной работы иммунитета. При цитокиновом шторме в организме нарушается функция свертываемости крови, вырабатывается избыточное количество медиаторов воспаления, а также очагов разрушения собственных клеток и тканей.

Врач оценивает состояние по дебюту заболевания, динамике клинических проявлений и совокупности симптомов, объяснила Голубовская. У таких больных прогноз болезни во многом зависит от своевременной госпитализации, когда можно проводить адекватное лечение под лабораторным мониторингом.

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Инфекционист предупредила, что вирус очень быстро размножается, а также эффективно защищается от агрессивной окружающей среды. Поэтому людям из группы риска рекомендуется наблюдаться у врача с самого начала коронавирусной болезни.

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Как сообщал Главред, врач-анестезиолог одной из израильских компаний Борис Бриль заявил, что вакцины против коронавируса на основе инактивированного вируса, в том числе и китайский препарат CoronaVac производства компании SinoVac, могут оказаться наиболее эффективными против новых штаммов, в том числе Дельта-штамма.

В свою очередь, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna.

Ольга Голубовская

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

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