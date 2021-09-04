Вирусная нагрузка у Дельта-штамма коронавируса в 1000 раз больше - Голубовская

Дельта-штамм характеризуется высокой вирусной нагрузкой / Фото Reuters

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала, что вирусная нагрузка у индийского штамма коронавируса, известного как Дельта, в 1000 раз больше, чем у других штаммов.

Медик пояснила, как протекает коронавирусная болезнь и какие есть стадии, передает Obozrevatel.

Первая стадия COVID-19 – вирусная, она продолжается около недели. Ее проявления зависят от вирусной нагрузки и индивидуальных особенностей. По словам Голубовской, чем больше доза вируса, тем ярче симптомы у человека. Может проявляться высокая температура тела, сильная интоксикация и так далее.

Во время иммунной стадии коронавирусной болезни возможно поражение легких. Его вызывает цитокиновый шторм - это агрессивная иммунная реакция организма на вирусную инфекцию и лекарственные препараты, влекущее за собой системное воспаление и нарушение правильной работы иммунитета. При цитокиновом шторме в организме нарушается функция свертываемости крови, вырабатывается избыточное количество медиаторов воспаления, а также очагов разрушения собственных клеток и тканей.

Врач оценивает состояние по дебюту заболевания, динамике клинических проявлений и совокупности симптомов, объяснила Голубовская. У таких больных прогноз болезни во многом зависит от своевременной госпитализации, когда можно проводить адекватное лечение под лабораторным мониторингом.

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Инфекционист предупредила, что вирус очень быстро размножается, а также эффективно защищается от агрессивной окружающей среды. Поэтому людям из группы риска рекомендуется наблюдаться у врача с самого начала коронавирусной болезни.

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Как сообщал Главред, врач-анестезиолог одной из израильских компаний Борис Бриль заявил, что вакцины против коронавируса на основе инактивированного вируса, в том числе и китайский препарат CoronaVac производства компании SinoVac, могут оказаться наиболее эффективными против новых штаммов, в том числе Дельта-штамма.

В свою очередь, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna.