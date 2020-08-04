Первый премьер-министр Украины присоединился к ТКГ по Донбассу

Витольд Фокин присоединился к ТКГ / gordon.ua

Во вторник, 4 августа, Витольд Фокин, который был первым премьер-министром независимой Украины, согласился присоединиться к ТКГ по Донбассу.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН".

Он признался, что предложение от главы ОП поступило ему на прошлой неделе, но принял решение он только сейчас.

"Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами по поводу нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста и так далее. Но я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", – заявил Фокин.

Витольду Фокину сейчас 87 лет.

Читайте такжеПервый шаг – наступательный: Кравчук рассказал, с чего начнет переговоры по ДонбассуНапомним, ранее журналист и член политической подгруппы минской Трехсторонней контактной группы по Донбассу от Донецка Сергей Гармаш сообщил, что глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил первому премьеру Украины Витольду Фокину войти в состав украинской делегации в ТКГ.

В понедельник, 3 августа, на Банковой прошла встреча украинской делегации с ее новым главой – первым президентом украинского государства Леонидом Кравчуком, и на ней также был Фокин, рассказал переговорщик корреспонденту liga.net