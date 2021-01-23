Витренко сделал громкое заявление объединенной энергосистеме с Россией и Беларусью

Украине нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и Россией, убежден и.о. министра энергетики.
И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью.
"Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и Россией. Объединяться с европейской системой. Это будет моей одной из главных задач, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная, прозрачная цена", - заявил Витренко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
"Это будет в интересах Украины, нашей энергетической безопасности, а энергетическая безопасность - это национальная безопасность", - сказал Витренко.
Электроэнергия в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 18 марта 2020 года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских угля и электричества. С 1 апреля 2020-го глава Минэкономики предложил ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.
- 28 декабря 2020 года Кабмин принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения. С 1 января 2021 года стоимость первых 100 киловатт-часов для украинцев составляет 1,68 грн/кВт-час. Действовать новый тариф будет до 31 марта.
- 31 декабря 2020 года замминистра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что в связи с изменением тарифов украинцы вынуждены будут платить в среднем на 80-100 гривен больше за первые 100 кВТ-ч электроэнергии.
- 12 января 2021 года в Украине в связи с очередными изменениями тарифов на электроэнергию отменяется ночной тариф и льготы для ряда категорий физических и юридических лиц.
Автор: Адриана Бубновская