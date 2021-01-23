Витренко сделал громкое заявление объединенной энергосистеме с Россией и Беларусью / УНИАН

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью.

"Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и Россией. Объединяться с европейской системой. Это будет моей одной из главных задач, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная, прозрачная цена", - заявил Витренко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.

"Это будет в интересах Украины, нашей энергетической безопасности, а энергетическая безопасность - это национальная безопасность", - сказал Витренко.

Электроэнергия в Украине – о чем сообщалось ранее: