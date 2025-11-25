Визит Зеленского в США и переговоры с Трампом: в СНБО назвали вероятные сроки

Делегации достигли общего понимания относительно ключевых условий соглашения, обсужденных в Женеве, подчеркнул Рустем Умеров.

Главное из заявлений Умерова:

Зеленский может приехать в США в ноябре

Ожидаются переговоры с Трампом о завершении войны

Украина ожидает организации визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшую возможную дату в ноябре, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия президента Трампа, направленные на завершение войны", - написал он в Telegram.

Умеров подчеркнул, что делегации достигли общего понимания относительно ключевых условий соглашения, обсужденных в Женеве. Теперь украинская страница рассчитывает на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.

"Мы ожидаем организацию визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом", - сообщил он.

Переговоры о мире: мнение аналитика

Журналист Вадим Денисенко отмечает, что стратегия Трампа строится на попытке напугать Россию: если она не прекратит войну, её нефтяные доходы начнут стремительно сокращаться. По его словам, логика действий Путина тоже достаточно понятна — он старается выиграть время и продолжает предлагать Трампу иллюзорные перспективы добычи редкоземельных металлов в России. Сейчас основной "красной линией" для Путина остаётся Донбасс: остановить войну, не удерживая контроль над этим регионом, он сможет лишь в том случае, если почувствует непосредственную угрозу собственной жизни.

Мирный план США: новости по теме

Ранее у Трампа сделали важное заявление насчет подготовки мирного плана. Большинство пунктов договора уже согласованы, рассказала Кэролайн Левитт.

Напомним, ранее у Путина прокомментировали ситуацию вокруг переговоров Украины и США по мирному соглашению. США не показывали России новую версию мирного плана из 19 пунктов, говорит Дмитрий Песков.

Как сообщал Главред, 23 ноября в Женеве состоялась первая встреча украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и его командой относительно американского плана завершения войны.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

