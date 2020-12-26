Владельцев смартфонов предупредили о скорых проблемах с WhatsApp

Рекомендуется сделать резервную копию переписок.
С 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах.
Как предупреждает The Mirror, приложение перестанет функционировать на некоторых устройствах.
Уточняется, что речь идет о некоторых моделях устройств, операционная система которых к этому времени не будут обновлена до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь предупреждение касается владельцев iPhone 4 и более ранних моделей.
Пользователям iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S необходимо обновить свое программное обеспечение до iOS 9, чтобы получить доступ к мессенджеру после Нового года, добавили специалисты.
Пользователям данного мессенджера рекомендуют сделать резервную копию переписок, чтобы важные данные не были потеряны.
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Отметим, компания Facebook запустила сервис электронных платежей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp.
Напомним, Федеральная торговая комиссия США требует забрать дочерние компании Instagram и WhatsApp у Facebook. С таким иском выступил генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, к иску подключились ещё 47 штатов.
Как ранее сообщалось, компания Rakuten Viber официально анонсировала новую функцию "Платежи в чат-ботах" (Chatbot Payments), благодаря которой мессенджер превратиться в торговую площадку. Платежи будут совершаться по-умолчанию через Google Pay или иные доступные на устройстве платежные системы.