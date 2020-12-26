Владельцев смартфонов предупредили о скорых проблемах с WhatsApp

WhatsApp с нового года не будет работать на некоторых смартфонах / Indiatoday

С 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах.

Как предупреждает The Mirror, приложение перестанет функционировать на некоторых устройствах.

Уточняется, что речь идет о некоторых моделях устройств, операционная система которых к этому времени не будут обновлена до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь предупреждение касается владельцев iPhone 4 и более ранних моделей.

Пользователям iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S необходимо обновить свое программное обеспечение до iOS 9, чтобы получить доступ к мессенджеру после Нового года, добавили специалисты.

Пользователям данного мессенджера рекомендуют сделать резервную копию переписок, чтобы важные данные не были потеряны.

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