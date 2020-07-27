Визит Зеленского в США: посол Украины рассказал о сроках

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Офис президента Украины

Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал о перспективах визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, продолжается соответствующая подготовительная работа, а визит может произойти и до президентских выборов в США.

Ельченко уточнил, что речь идет о визите с обязательным посещением двух или более штатов, при этом в США идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, который может открыть Зеленский.

"Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилась за последние лет десять, это новая диаспора", - сказал он.

Также, по словам посла, нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.

"У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации". - добавил Ельченко.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины прокомментировал информацию о возможном визите в Украину президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Трамп и Джонсон уже получили приглашения совершить визит в Украину.