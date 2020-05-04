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"Дай выстрелю": Парасюк рассказал, как на Майдане стрелял в милиционеров

4 мая 2020, 09:32

Оружие, из которого велась стрельба по милиционерам, передавалось нескольким людям.

Владимир Парасюк
Владимир Парасюк / Главред

Бывший народный депутат, один из сотников Майдана Владимир Парасюк рассказал о том, как во время Революции достоинства вел огонь по правоохранителям.

По его словам, он участвовал в перестрелке с милиционерами 20 февраля 2014 года. При этом он уточнил, что вел огонь в ответ на обстрелы со стороны правоохранителей.

"Когда 20-го числа начали просто расстреливать людей, уже нужно было отвечать на этот расстрел... Люди взяли ответственность. Многих ребят, которые там со мной были, уже в живых нет, потому что они погибли в АТО. Какая агентура? Какие спецоперации? По нам стреляют, а мы что, должны флагами махать? Ну так не бывает", - подчеркнул экс-нардеп в интервью Дмитрию Гордону.

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При этом, по его словам, оружие, из которого велась стрельба в ответ по милиционерам, передавалось нескольким людям.

"Потому что была такая договоренность: "Ребята, если мы несем ответственность, то все вместе. Я говорю это впервые: я своими глазами видел, как брали оружие: "Дай я выстрелю, чтобы, если будут нас за это наказывать, нас были сотни", - отметил Парасюк.

Он также пояснил, почему избежал уголовного преследования во времена президентства Петра Порошенко.

"Знаете, почему Порошенко меня не посадил просто за Майдан? Потому что они же тоже версию рассматривали, что я там убийца, который ходил с автоматом и расстреливал всех направо и налево. Потому что - а куда это вставить? Ну хорошо, он там побеждал на Майдане. А тогда кто ты такой, Порошенко? Вот чувак там стрелял, а ты кто тогда такой? Да, значит, Майдан победил не благодаря тебе, а благодаря этим ребятам, которые не побоялись пойти на какие-то такие меры, за которые могут понести определенную ответственность?" - добавил Парасюк.

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Напомним, ранее правоохранители задержали и вручили подозрение участнику Революции достоинства Бубенчику. Ему выдвигали подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев".

Позднее Бубенчику объявили об изменении подозрения и официально сняли подозрение в убийстве правоохранителей.

Владимир Парасюк Майдан Беркут
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