"Всплеск энтузиазма у козлов": Путину нужна новая война – политолог

Владимиру Путину нужна новая война, считает политолог / kanchukov-sa.livejournal.com

По словам российского политолога Дмитрия Орешкина, президенту РФ Владимиру Путину накануне президентских выборов в России 2024 года может понадобиться "маленькая победоносная война".

Как подчеркнул эксперт в интервью Obozrevatel, главная проблема хозяина Кремля в том, что устроить новую войну ему негде.

Политолог обратил внимание на то, что агрессия против Беларуси встретит отпор, а война в Украине уже не интересна большинству россиян. Кроме того, граждане РФ воспринимают украинцев как "ближайший народ".

"Война, может, и вызовет какой-то всплеск энтузиазма, но только у совсем уж козлов. Скорее, это может быть в "минус" Путину, чем в "плюс". Это будет совсем от отчаяния, если он попытается там что-то решить силой", – добавил Орешкин.

Напомним, ранее Орешкин в интервью Главреду заявил о том, что Путин не пойдет войной на Украину. По его мнению, российского вторжения из Крыма не будет.

По его словам, эту тему с удовольствием обжевывают представители пропагандистских ведомств всех сторон, потому что она мобилизует.