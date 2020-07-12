"Мы разошлись": Путин цинично оправдал аннексию Крыма Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что ухудшение отношений между Киевом и Москвой "в принципе не связано" с аннексией Крыма Россией в 2014 году.
Такое мнение он выразил в интервью на росТВ, передает ТАСС.
По словам российского президента, в Украине якобы "произошел государственный переворот и захват власти", и с тех пор взгляды властей двух стран стали "диаметрально противоположными".
"С этого момента мы с ними разошлись", — сказал Путин. По его словам, только после этого РФ аннексировала полуостров.
В то же время, говоря о негативе в отношениях двух стран, Путин предположил, что "эта пена рано или поздно схлынет".
Напомним, ранее разразился скандал после публикации записей разговоров людей с голосами, похожими на Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года. В разговоре они якобы касались тем размещения миротворцев, Минского процесса и других. При этом собеседники общались крайне комплиментарно.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".