"Мы разошлись": Путин цинично оправдал аннексию Крыма Россией

Владимиру Путин все еще мерещится "госпереворот" в Украине / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что ухудшение отношений между Киевом и Москвой "в принципе не связано" с аннексией Крыма Россией в 2014 году.

Такое мнение он выразил в интервью на росТВ, передает ТАСС.

По словам российского президента, в Украине якобы "произошел государственный переворот и захват власти", и с тех пор взгляды властей двух стран стали "диаметрально противоположными".

"С этого момента мы с ними разошлись", — сказал Путин. По его словам, только после этого РФ аннексировала полуостров.

В то же время, говоря о негативе в отношениях двух стран, Путин предположил, что "эта пена рано или поздно схлынет".

Напомним, ранее разразился скандал после публикации записей разговоров людей с голосами, похожими на Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года. В разговоре они якобы касались тем размещения миротворцев, Минского процесса и других. При этом собеседники общались крайне комплиментарно.