"Серьезная угроза": Путину мерещится отказ Киева от Минских соглашений

Владимир Зеленский и Владимир Путин провели переговоры / Reuters

Разговор президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся по инициативе украинской стороны.

Как сообщается на сайте Кремля, Зеленский и Путин позитивно оценили согласование дополнительных мер по прекращению огня на Донбассе, которые вступают в силу с 27 июля.

Кроме того, стороны согласились с необходимостью повышения эффективности переговоров в рамках минской контактной группы.

Также в ходе разговора Путин выразил "серьезную озабоченность" из-за заявлений украинских властей о необходимости пересмотра Минских соглашений.

Он также отметил, что принятое Верховной Радой 15 июля постановление о проведении местных выборов в 2020 году якобы противоречит этим соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования.

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В сообщении Кремля отмечается, что Путин указал на то, что озвученная Зеленским в ходе разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей "должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей".

Напомним, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.