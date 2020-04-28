Дело о воровстве денег: Вятрович ответил на обвинения Бужанского

Владимир Вятрович / УНИАН

Народный депутат от Европейской солидарности Владимир Вятрович побывал на допросе в Госбюро расследований.

В общении с журналистами у здания ГБР он выразил надежду, что больше его не будут вызывать по делу о растратах на форуме по Голодомору, которое послужило поводом для допроса.

"Я надеюсь, что мои выразительные свидетельства дали понять, что для того, чтобы проводить это дело - вообще нет никаких оснований", - подчеркнул нардеп.

Вятрович также напомнил, что дело открыто по заявлению народного депутата Максима Бужанского, который заподозрил Вятровича в сговоре с кейтеринговой фирмой, обслуживающей банкет по случаю 85-летия Голодомора.

"Господин Бужанский считает, что произошел какой-то мой сговор с фирмой, которая обслуживала участников форума несмотря на то, что фирма была выбрана по результатам процедуры, предусмотренной тендерными торгами Прозорро и к этому я не имею никакого отношения", - добавил Вятрович.

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Напомним, ранее Вятрович получил повестку-вызов на допрос в Госбюро расследований - по делу, открытому о расхищении денежных средств во время подготовки банкета на форуме, посвященному 85-й годовщине Голодомора.