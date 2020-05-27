Символика дивизии СС Галичина признала нацистской - Вятрович проиграл суд

Вятрович проиграл суд по делу о символике дивизии СС Галичина / УНИАН

В среду, 27 мая, народный депутат Украины, член фракции Слуга народа Максим Бужанский в сообщил, что Киевский окружной суд вынес решение по делу о признании символики дивизии "Галичина" нацистской.

"Друзья, Победа! Очень большая Победа справедливости, здравого смысла и закона. Только что суд вынес решение по делу, о признании символики эсэсовской дивизии Галичина - нацистской!", - написал нардеп в своем Telegram-канале.

По его словам, действия Института Нацпамяти признали незаконными, равно как и демонстрацию символики 14-й дивизии ваффен-СС Галичина.

"Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом. Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения!", - добавил Бужанский.

В то же время Владимир Вятрович тоже высказался о решении Окружного административного суда Киева.

"В обнародованном решении суда ни слова о том, является ли символика дивизии "Галичина" символикой национал-социалистического тоталитарного режима.

Суд решил, что УИНП не должен был отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП как центральный орган исполнительной власти мог не дать ответы гражданину, для меня остается загадкой", - объяснил Вятрович на своей странице в Фейсбуке.

Читайте такжеНа допрос: Вятрович получил повестку по делу о краже денег на форуме по ГолодоморуНапомним, ранее нардепа от фракции Европейская солидарность (и экс-главу Института национальной памяти) Владимира Вятровича вызвали в суд из-за "нацистской" символики дивизии СС Галичина. Окружной административный суд столицы Украины назначил заседение на среду, 27 мая 2020 года.