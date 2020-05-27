УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Символика дивизии СС Галичина признала нацистской - Вятрович проиграл суд

27 мая 2020, 14:05

Суд признал действия Института Нацпамяти незаконными, убежден народный депутат Бужанский.

Новое заявление Вятровича вызвало скандал
Вятрович проиграл суд по делу о символике дивизии СС Галичина / УНИАН

В среду, 27 мая, народный депутат Украины, член фракции Слуга народа Максим Бужанский в сообщил, что Киевский окружной суд вынес решение по делу о признании символики дивизии "Галичина" нацистской.

"Друзья, Победа! Очень большая Победа справедливости, здравого смысла и закона. Только что суд вынес решение по делу, о признании символики эсэсовской дивизии Галичина - нацистской!", - написал нардеп в своем  Telegram-канале.

По его словам, действия Института Нацпамяти признали незаконными, равно как и демонстрацию символики 14-й дивизии ваффен-СС Галичина.

"Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом. Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения!", - добавил Бужанский.

В то же время Владимир Вятрович тоже высказался о решении Окружного административного суда Киева.

"В обнародованном решении суда ни слова о том, является ли символика дивизии "Галичина" символикой национал-социалистического тоталитарного режима.

Суд решил, что УИНП не должен был отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП как центральный орган исполнительной власти мог не дать ответы гражданину, для меня остается загадкой", - объяснил Вятрович на своей странице в Фейсбуке.

Читайте такжеНа допрос: Вятрович получил повестку по делу о краже денег на форуме по ГолодоморуНапомним, ранее нардепа от фракции Европейская солидарность (и экс-главу Института национальной памяти) Владимира Вятровича вызвали в суд из-за "нацистской" символики дивизии СС Галичина. Окружной административный суд столицы Украины назначил заседение на среду, 27 мая 2020 года.

Владимир Вятрович дивизия Галичина новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Символика дивизии СС Галичина признала нацистской - Вятрович проиграл суд». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:27
Ани Лорак лишила бывшего мужа доступа к бизнесу
14:27
В НБУ рассказали, будет ли в Украине ипотека под 10%
14:14
Провал спецоперации и киллеры из АТО: что известно о расстреле балканца в Киеве Фото Видео
14:05
Символика дивизии СС Галичина признала нацистской - Вятрович проиграл суд
13:59
"Нас ждет грандиозная афера": чем рискует Украина, проводя пенсионную реформу
13:42
Вирусолог объяснил, почему в Москве коронавирус подцепила кошка Видео
13:42
В Киеве ограничат работу метро в час пик: Кличко рассказал подробности
13:27
Голая телеведущая и модель пообещала удалить силикон из груди
12:55
Скандальный мэр Черкасс подал в суд на Зеленского Видео
12:54
В Киеве решили открыть ТРЦ и гостиницы: Кличко назвал дату и условия
12:45
Ученые рассказали, как и почему Covid-19 легко распространяется в метро
12:31
Банки ограничили наличку в терминалах: как теперь переводить деньги Видео
12:24
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 27 мая
12:19
Получит ли Украина кредит от МВФ: Фонд колеблется с решением
12:15
Разборки с Порошенко - не самая большая проблема Зеленского мнение
12:13
Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака: ценный подарок и осуществление мечты Видео
11:48
Под Херсоном здание прокуратуры подожгли "коктейлем Молотова": опубликованы фото
11:35
Украинская певица перенесла срочную операцию
11:34
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
11:01
Укрзализныця открыла продажу билетов на новые направления: куда можно уехать
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять